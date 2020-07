López Obrador visitará varios de los estados más violentos de México

Fotografía cedida este martes por la presidencia de México, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 14 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará desde este miércoles Guanajuato, Jalisco y Colima, tres de los estados más violentos del país, para verificar los trabajos de la Guardia Nacional, en una gira a la que no acudirá su ministro de Seguridad.

"Vamos a estar en estos tres estados para apoyar, para respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente de esos tres estados", dijo este martes el presidente en su conferencia desde el Palacio Nacional.

Según la agenda preliminar compartida por la Presidencia, el miércoles el mandatario visitará el central estado de Guanajuato, una región fuertemente industrializada que en los últimos años se convirtió también en el foco rojo de la violencia en México.

Guanajuato contabilizó 3.540 homicidios en 2019, más del 10 % de los 34.608 sucedidos en todo el país. Y entre enero y mayo suman 1.903 casos.

En ese estado, el presidente tiene previsto celebrar la reunión de seguridad -que normalmente tiene lugar a las 06.00 hora local (11.00 GMT) en el Palacio Nacional- y a continuación la conferencia matutina.

Posteriormente, ofrecería un acto oficial en un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Irapuato, donde a comienzos de julio asesinaron en un centro de rehabilitación a 27 jóvenes, en una de las peores matanzas de la historia reciente del país.

Este brutal crimen -que se ha saldado con tres presuntos autores materiales detenidos- fue atribuido Cártel de Santa Rosa de Lima, que habría ejecutado a miembros del rival Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que se disputa la zona.

El gran ausente de la gira será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien suele acompañar al mandatario, y que en esta ocasión faltará por motivos personales.

"Agradezco la autorización del presidente para ausentarme esta semana de actividades oficiales", dijo Durazo en Twitter.

SIGUE CON JALISCO Y COLIMA

El jueves y el viernes, López Obrador proseguirá con su gira de trabajo visitando los estados occidentales de Jalisco y de Colima.

En Jalisco, otra de las zonas más pobladas y potencias económicas de México, tiene previsto ofrecer la conferencia diaria desde Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, y a continuación visitar el cuartel de la Guardia Nacional en Tlaquepaque.

Jalisco registró en 2019 un total de 2.668 asesinatos y entre enero y mayo del presente año se reportaron 1.094 casos, según cifras oficiales.

Algunas de las zonas del estado están fuertemente controladas por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera "el Mencho", considerado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos como uno de los grupos criminales más peligrosos.

El viernes, el mandatario visitará el pequeño estado de Colima, en la costa del Pacífico mexicano, donde también ofrecerá una rueda de prensa y tiene previsto otro acto oficial, todavía por determinar.

Con una población de apenas unos 650.000 habitantes, Colima reportó 749 asesinatos en 2019 y 312 en los primeros cinco meses de 2020, siendo una de las regiones mexicanas con una mayor tasa de homicidios por habitante.

La Guardia Nacional es un organismo civil-militar creado por López Obrador que entró en operaciones hace aproximadamente un año con la promesa de bajar los elevados índices de seguridad en el país.

Al momento, no ha dado los resultados esperados y además ha recibido críticas por el enorme peso que tiene el Ejército dentro de la corporación, con miles de militares que hoy son guardias nacionales y un mando encabezado por un general retirado.

En 2019, México registró 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios, siendo el año más violento desde que se tienen registros.

La pandemia de coronavirus -que suma en el país más de 300.000 contagios y 35.491 muertos- no ha frenado el nivel de homicidios en México, con cifras cercanas a los 3.000 asesinatos en los últimos tres meses.