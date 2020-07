25/06/2020 Las imágenes más románticas de Chenoa y su prometido, Miguel S. Encinas. MADRID, 14 (CHANCE) En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, Chenoa ha compartido un plan de lo más especial con su prometido, Miguel Sánchez Encinas. La cantante, que acaba de cumplir 45 años, ha disfrutado de una velada romántica para dos en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, Chenoa ha compartido un plan de lo más especial con su prometido, Miguel Sánchez Encinas. La cantante, que acaba de cumplir 45 años, ha disfrutado de una velada romántica para dos en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.



Aunque este iba a ser un año muy especial para la pareja con su boda prevista para el 14 de junio, lo cierto es que se han visto obligados a posponer sus planes por culpa del Coronavirus y es que, por el momento, Chenoa todavía no ha hablado sobre su nueva fecha de boda.



Con un look muy veraniego con vestido midi de cuadros en rosa y blanco y lazada en la espalda, la cantante presumió del cuerpazo que se le ha quedado tras el confinamiento. Chenoa no olvidó en ningún momento su mascarilla y es que la cantante está muy concienciada con el complicado momento sanitario que atraviesa nuestro país.



La ex triunfita y el urólogo, se mostraron de lo más enamorados y compartieron miradas cómplices y gestos de cariño durante esta romántica velada que demuestra que están atravesando por su mejor momento como pareja pese a la supensión momentánea de su esperada boda.