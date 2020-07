La producción industrial repuntó un 11,4 % en la UE en mayo, tras el confinamiento

Unos trabajadores transportan una plancha de metacrilato en la empresa almeriense Plásticos y Claraboyas Matilla, cuyo sector vive un “boom” para poder hacer frente a las medidas de protección previstas para bares, oficinas y todo tipo de locales públicos debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. EFE / Carlos Barba/Archivo

Bruselas, 14 jul (EFE).- La producción industrial repuntó un 12,4 % en la eurozona y un 11,4 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) el pasado mes de mayo respecto a abril, una vez los Estados miembros comenzaron a aliviar las medidas de confinamiento ligadas a la COVID-19, según datos publicados este martes por Eurostat.

En abril, la producción industrial había caído un 18,2 % tanto en el conjunto de la UE como en la eurozona, agregó la oficina de estadística comunitaria.

No obstante, en el cálculo interanual entre mayo de 2020 y mayo de 2019 la producción en la industria arroja una caída del 20,5 % en toda la Unión Europea y un 20,9 % en los diecinueve países que comparten la moneda única.

Entre mayo y abril de 2020, la producción en la zona euro aumentó un 54,2 % en el segmento de bienes de consumo no perecederos, un 25,4 % en los bienes de inversión, un 10 % en los bienes intermedios, un 2,8 % en los bienes de consumo perecederos y un 2,3 % en la energía.

En el mismo período de referencia, la producción avanzó en líneas similares en el conjunto de la UE, con repuntes en los bienes de consumo perecederos (47,7 %), en los bienes de inversión (24,8 %), en los bienes intermedios (8,7 %), en la energía (2,5 %) y en los bienes perecederos (1,8 %).

Las mayores alzas de mayo respecto a abril se registraron en Italia (42,1 %), Francia (20 %) y Eslovaquia (19,6 %), mientras que las caídas más pronunciadas las marcaron Irlanda (9,8 %), Croacia (3,5 %) y Finlandia (1,3 %), detalló Eurostat.

La producción industrial en España avanzó en mayo un 15,1 % tras un desplome del 22,8 % en abril, mientras que en el cálculo respecto a mayo de 2019 la caída es del 24,9 %.

En cuanto a los datos interanuales en la eurozona respecto a mayo de 2019, la producción industrial reculó un 28,4 % en los bienes de inversión, un 24 % en los de consumo no perecedero, un 19,7 % en los bienes intermedios, un 14,4 % en los bienes de consumo perecederos y un 10,3 % en la energía.

En el mismo cálculo en el conjunto de la UE, el retroceso fue del 23,2 % en los bienes de inversión, del 18,5 % en los bienes intermedios, del 13,4 % en los bienes de consumo perecederos y del 10,6 % en el sector de la energía.

Las caídas más pronunciadas las registraron Eslovaquia (33,5 %), Hungría (27,6 %) y Rumanía (27,4 %).