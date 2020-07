La IATA pide a los Gobiernos de Latinoamérica que apoyen la industria de la aviación

En la imagen un registro del vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, quien afirmó que "lo que necesitamos como industria es que los Gobiernos den fechas claras de cuándo podemos volver a volar. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Miami, 13 jul (EFE).- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado este lunes a los Gobiernos de América Latina y el Caribe para que apoyen a la industria de la aviación "en su cuarto mes de parálisis" por la pandemia .

En un comunicado, IATA pide a los Gobiernos de la región que permitan circular los aviones en sus aeropuertos, de conformidad con las directrices recogidas en "Take-off" (despegue), descritas en la guía de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Además, solicita a los Gobiernos del área que respalden a la industria con "apoyo financiero", pues las compañías aéreas están enfrentando una crisis de liquidez sin precedentes.

De acuerdo con el comunicado fechado en Miami, donde IATA tiene su sede regional, con el reciente anuncio del cierre de fronteras por parte de la Unión Europea a todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Uruguay, se prevé una nueva disminución de los ingresos.

"Lo que necesitamos como industria es que los Gobiernos den fechas claras de cuándo podemos volver a volar. Los protocolos de Take-off (Despegue) acordados por la OACI son el plan global armonizado para esto", dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA.

"Los Estados deben ahora aplicarlos y no cada uno reinventar individualmente la rueda", agregó.

Según las últimas previsiones financieras de IATA, la industria perderá 84.300 millones de dólares en 2020, y las compañías aéreas de América Latina y el Caribe registrarán una pérdida de 4.000 millones de dólares, indica el comunicado.

También, IATA prevé que la contribución de la aviación al producto interno bruto (PIB) de la región se reduzca en 98.000 millones de dólares, lo que pondrá en peligro 4,1 millones de puestos de trabajo.

"Si bien comprendemos que los Gobiernos se preocupan por la salud de sus ciudadanos, obstaculizar una industria esencial que ha desarrollado protocolos sólidos para garantizar que el transporte aéreo no se convierta en un vector de la propagación de COVID-19 no ayudará a la tan necesaria recuperación socioeconómica", sostuvo Cerdá.

El comunicado reconoce que, "afortunadamente", algunos Gobiernos están permitiendo que la aviación se reanude, y pone como ejemplo los vuelos internacionales y nacionales en Ecuador, que se reanudaron hace un mes, además de que islas del Caribe como Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica están recibiendo visitantes.

"Es bueno ver que estamos haciendo algunos progresos en la reapertura de los mercados, especialmente en todo el Caribe. Sin embargo, es necesario que los Gobiernos sigan armonizando sus protocolos con los de la OACI (...) en un momento en que es esencial restablecer la confianza", zanjó Cerdá.