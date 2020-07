La crisis de la COVID multiplica la ciencia "abierta" y accesible

Imagen cedida por la Universidad Complutense de Madrid que refleja el intenso tráfico de publicaciones científicas "en abierto" que se han sucedido durante la crisis causada por el coronavirus. EFE

Madrid, 14 jul (EFE).- La crisis sanitaria causada por el coronavirus responsable de la COVID-19 ha multiplicado la ciencia "en abierto" y el acceso a los conocimientos que se están generando como consecuencia de la investigación que se realiza en todo el mundo para tratar de atajar la pandemia.

Estados Unidos y China encabezan el ránking de las publicaciones en abierto relacionadas con el SARS-CoV-2, seguidos por las investigaciones y los resultados que se han publicado en Europa, en las que España ocupa un puesto muy destacado.

Un equipo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado casi 19.000 artículos sobre el nuevo coronavirus que se han indexado en la plataforma "Web of Science" y han comprobado que el material "abierto" a toda la sociedad ha aumentado en un 90 por ciento y que se ha multiplicado también la colaboración internacional.

La Universidad Complutense ha recordado hoy en una nota de prensa que las políticas de acceso abierto de las revistas científicas y los intereses corporativos no permiten en muchas ocasiones que la sociedad acceda a los resultados de la investigación.

No ha sido éste el caso, ya que durante la crisis global causada por la COVID-19 se han intentado sortear estas limitaciones, y los principales productores de publicaciones han sido Estados Unidos y China.

Les siguen todos los países europeos, especialmente el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Francia y España, y la investigación destaca también el papel de liderazgo de Arabia Saudí, Canadá y Corea del Sur, con un número significativo de documentos presentados.

La proporción de colaboración internacional ha crecido en todos los países en 2019 y 2020, lo que contrasta con la situación de las últimas dos décadas, han comprobado los investigadores.

En el trabajo han participado, además de investigadores de la Complutense de Madrid, científicos de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la ESIC Business & Marketing School.

Un artículo científico tarda aproximadamente un año en ver la luz, ya que necesita una revisión "por pares" (dos expertos), la incorporación de cambios o la maquetación del mismo.

Pero para dar a conocer los resultados antes de la publicación, existe la opción de publicar una edición preliminar, ha recordado hoy la Complutense, que ha subrayado que es muy importante que el lector que accede al documento tenga claro que no es la versión definitiva y que todavía no ha pasado por el proceso de revisión de calidad.