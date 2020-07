La covid-19 obliga a reconfinar a más de 130 millones en India y arrasa economías

CentralLa covid-19 obliga a reconfinar a más de cien millones en India y arrasa economías Por Por Vijay GROVER, con Esther SÁNCHEZ en París y las oficinas de la AFP en el mundo =(Fotos+Video+Infografía)= Bangalore, India, 14 Jul 2020 (AFP) - India anunció este martes el reconfinamiento de más de cien millones de personas por un aumento de casos de coronavirus, cuyo terrible impacto económico se evidenció nuevamente con duras cifras en el Reino Unido y Singapur, mientras sigue avanzando en América Latina y el Caribe, segunda región del mundo en número de muertes. Ante el repunte de contagios, las autoridades indias se vieron obligadas a volver a imponer medidas de confinamiento en el gran estado de Bihar, en el norte, donde viven unos 120 millones de personas, durante dos semanas a partir del jueves. En el sur, los más de 13 millones de habitantes de Bangalore y su región estarán también confinados durante diez días a partir del martes por la noche. La segunda nación más poblada del planeta contaba hasta este martes 23.727 muertos sobre 906.752 casos declarados de covid-19, unas cifras en rápida progresión.Tras haber impuesto un confinamiento brutal a escala nacional a fines de marzo, India lo levantó a principios de junio para intentar reactivar la economía del país, pero la multiplicación de rebrotes ha obligado a las autoridades a volver a imponer restricciones.Esta misma situación se repite en otras zonas en el mundo, donde la enfermedad parecía bajo control. En Estados Unidos, el país más golpeado con más de 135.615 fallecidos y más de 3,36 millones de contagios, California volvió a cerrar el lunes comercios y lugares públicos en los 30 condados más afectados del estado, incluido Los Ángeles. El retroceso se da en medio de un intenso debate sobre las medidas de restricción, incluida la reapertura de escuelas, entre autoridades políticas de distintas jurisdicciones. En España, que registra 28.400 decesos por el virus, unas 200.000 personas en Lérida y sus alrededores, en Cataluña (noreste), estaban pendientes de mantener un confinamiento domiciliario. La medida ha derivado en un pulso entre el gobierno regional, resuelto a aplicarla, y la justicia, que lo ha dejado en suspenso.También en Colombia, donde se ha registrado un alza de casos "alarmante", según las autoridades, cerca de 3,5 millones de personas volvieron el lunes a la cuarentena estricta. - Bolsonaro, harto de la cuarentena - En América Latina el virus sigue haciendo estragos y ya se ha convertido en la segunda región del mundo más enlutada por la pandemia, por detrás de Europa.En total, Latinoamérica y el Caribe suman más de 146.000 fallecidos y más de 3,4 millones de contagios, según un recuento de la AFP.Brasil, el país más afectado de la región y segundo del mundo, concentra la mitad de los decesos. Su presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en cuarentena desde hace casi una semana tras dar positivo por coronavirus, anunció que se realizará un nuevo examen el martes y confesó que esperará ansioso los resultados porque no soporta quedarse en casa. El resultado del examen RT-PCR "debería salir en pocas horas y esperaré con bastante ansiedad porque no aguanto esta rutina de quedarme en casa, es horrible", dijo el mandatario en entrevista telefónica con el canal CNN Brasil desde su residencia oficial en Brasilia, el Palacio de Alvorada.En México, el segundo país con más decesos de la región con más de 35.000 fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que el número de casos está estable o descendiendo en 23 de los 32 estados. Perú superó el lunes los 12.000 muertos por coronavirus, dos días antes de la reanudación del transporte interprovincial terrestre y aéreo como parte de un proceso gradual de desconfinamiento. En este contexto, las autoridades anunciaron que planeaban reabrir la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo peruano, el 24 de julio.En otras partes del planeta, las autoridades no dejan de imponer nuevas restricciones para intentar frenar la propagación del virus, que ya ha causado a nivel mundial más de 573.000 muertos y unos 13 millones de contagios en el mundo, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.El gobierno británico decidió el martes que sea obligatorio el uso de mascarillas contra la propagación del coronavirus en las tiendas de Inglaterra a partir del 24 de julio, una medida que fue recibida como positiva aunque tardía. - Debacle económica - En el plano económico, el impacto de la pandemia sigue agravándose y los indicadores se hunden hasta niveles impensables hace unos meses.El Producto Interior Bruto (PBI) del Reino Unido cayó un 19,1% entre marzo y mayo comparado con los tres meses precedente, y el país podría hacer frente a la peor recesión "en 300 años", según un organismo gubernamental.Singapur entró en recesión en el segundo trimestre, cuando la actividad económica cayó un 41,2% respecto al trimestre anterior. En el sector de la moda, Italia inauguraba este martes su primera Semana de la Moda virtual, siguiendo la estela de Londres y París. Solo dos marcas italianas, Dolce & Gabbana y Etro, presentarán desfiles presenciales.En Francia, la fiesta nacional del 14 de julio, se vio totalmente desfigurada por el virus. El tradicional desfile militar en los Campos Elíseos quedó reducido a 2.000 militares, la mitad de los efectivo de cada año, y muchos fuegos artificiales fueron suspendidos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que el planeta no volverá a la normalidad en el futuro próximo y urgió una vez más a combatir el virus, "el enemigo público número uno, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan", en palabras de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.