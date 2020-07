José Antonio Rodríguez, más duro que nunca con Rocío Carrasco, advierte que ya no hay vuelta atrás y lo va a contar todo

19/05/2019 Rocío Carrasco, en una imagen de archivo, después de disfrutar de una cena en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Días después, la entrevista de Amador Mohedano en "Sábado Deluxe", en la que atacó duramente a su sobrina, Rocío Carrasco, y al marido de ésta, Fidel Albiac, sigue coleando. Y es que el marido de Rosa Benito no se dejó nada en el tinteto y habló de temas tan espinosos como la estancia en Houston de Rocío Jurado, la relación de Rocío y David Flores con la pareja de su madre, o los problemas con la albacea por la herencia de La más grande.



Ahora, es José Antonio Rodríguez el que, pese a sus reservas, habla y apoya la entrevista de su cuñado Amador. Visiblemente molesto, el marido de Gloria Mohedano desmiente que sus hijas hablasen con la prensa y filtrasen información mientras Rocío Jurado se trataba en Houston: "no hay ningún tipo de declaración de mis hijas, jamás. Hubo una que dijo algo, quisieron un poco liarla y desde entonces ni ha vuelto a hablar ella ni ninguna de las tres".



José Antonio Rodríguez, sereno, asegura que "mi conciencia está tranquilísima" pero que su mujer, Gloria, no está bien con todo lo sucedido con Rocío Carrasco: "Está mal, evidentemente, pero qué le vamos a hacer, la vida es así".



Gloria, por su parte, oculta bajo un sombrero, gafas de sol y mascarilla para pasar desapercibida, confiesa que la intervención de su hermano Amador le pareció "muy bien". Sin embargo, muy discreta, vuelve a su mutismo habitual para no hablar del problema que Rocío Carrasco tuvo con sus tíos en el reparto de la herencia de su madre.



Poco después, José Antonio ha vuelto a atendernos. Tajante, afirma que "tengo mucho que decir pero no os lo voy a decir a vosotros porque en un minuto no puedo decir más. Os entiendo pero repetir los mismo, la gente dirá vaya coñazo de tío (...) Amador ha contado detalles de muchas cosas que más o menos* entrar en los detalles muchas veces no tiene mucho sentido. Mi opinión sobre todos esos temas, en general, lo sabéis".



Misterioso, el marido de Gloria asegura que todavía queda "lo fundamental por contar". Y advierte a Rocío Carrasco: "y lo voy a hacer, como ya la cosa ha llegado al punto que ha llegado, lo voy a hacer ya. Ya no hay vuelta atrás".



Muy claro, José Antonio avisa: "lo único que quiero es que la gente sepa, que cuando hablan, hablan sin saber, yo lo entiendo, no me voy a meter con nadie. Quiero intentar abrir los ojos y que cada uno opine ya sobre los hechos concretos. Nada más"



El cuñado de Rocío Jurado tambien nos habla de las Campos: "La familia Campos me trae sin cuidado, me da exactamente igual. Ni la familia Campos ni nada, ni me afecta esto ni aquello. Alguna cosa que ha hecho me puede molestar en un momento dado pero como nos puede molestar y a ellas les molestará algo que yo pueda decir, me trae sin cuidado".



Finalmente, un afectado José Antonio "confirma" que Rociíto y Fidel llamaban a Gloria Camila y José Fernando los inmigrantes: "es todo muy triste. Desgraciadamente muy triste".