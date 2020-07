Huawei factura un 13,1 % interanual más en los primeros seis meses del año

Una tienda de Huawei en Guangzhou, en la provincia china de Guangdong. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 14 jul (EFE).- La tecnológica china Huawei anunció que su facturación en los seis primeros meses del año fue de 454.000 millones de yuanes (64.897 millones de dólares, 57.098 millones de euros), un 13,1 % más interanual.

En un breve comunicado publicado en su página web, la compañía, que no cotiza en Bolsa, ofreció tan solo otra cifra, la del margen neto de beneficios, que se situó hasta junio en un 9,2 %, 0,5 puntos porcentuales más en comparación con el mismo periodo de 2019.

Huawei sumó en estos últimos meses la pandemia del COVID-19 a los problemas que ya arrastraba por su implicación en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, al ser considerada por Washington un peligro para su seguridad nacional por sus supuestos vínculos con el régimen chino.

No obstante, pese a que sus negocios en EE.UU. dependen de las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno estadounidense a su veto -también establecido por la Administración Trump- a las operaciones en el país, el gigante tecnológico no hace mención al conflicto comercial en su nota.

"Los países están ahora luchando contra la pandemia, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en una herramienta clave, tanto como para librar la batalla contra el virus como motor para impulsar la recuperación económica", afirma Huawei en el comunicado.

La firma agrega que mantiene su compromiso de trabajar con proveedores y otros socios industriales para "mantener el funcionamiento de las redes de comunicación, acelerar la transformación digital y apoyar los esfuerzos para contener los brotes y reanudar la actividad económica".

A finales de marzo, en la presentación de los resultados de 2019, el presidente rotativo de la compañía, Eric Xu, aseguró que este año sería el "más difícil para Huawei" y que el objetivo no sería otro que "sobrevivir" al impacto de la guerra comercial y de la crisis del coronavirus.

En 2019, el beneficio neto de la compañía resistió en positivo al envite del conflicto entre Pekín y Washington y se elevó un 5,6 %, aunque se trató del menor ritmo en este indicador desde 2016.