Google negocia inversión de US$4.000 millones en Jio: fuentes

(Bloomberg) -- Google está en conversaciones avanzadas para comprar una participación en Jio Platforms Ltd., el brazo digital de Reliance Industries Ltd., según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía de tecnología estadounidense está negociando una inversión aproximada de US$4.000 millones, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada. Se podría hacer un anuncio en las próximas semanas, añadieron.

Los detalles del posible acuerdo podrían cambiar y las negociaciones podrían retrasarse o fracasar, señalaron las personas. Representantes de Google y Reliance no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Con el acuerdo, Google se sumaría a Facebook Inc. y a una serie de firmas de capital privado que están invirtiendo en el negocio tecnológico del multimillonario Mukesh Ambani, que ya ha atraído inversiones de más de US$15.000 millones en solo unos meses. Un negocio de Qualcomm Inc. es el más reciente en una creciente lista de inversores de alto perfil de Jio, que también incluyen a Silver Lake Partners y Mubadala Investment Co.

Google reveló el lunes que planea invertir US$10.000 millones en un período de cinco a siete años para ayudar a acelerar la adopción de tecnologías digitales en India. Sundar Pichai, nacido en el país asiático y actualmente líder ejecutivo de la matriz de Google, Alphabet Inc., dijo que el coronavrius ha dejado en claro la importancia de la tecnología para hacer negocios y para conectarse con amigos y familiares.

