Fútbol.- Luis Suárez: "LaLiga la dejamos escapar nosotros mismos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Luis Suárez ha asegurado que LaLiga Santander, que este jueves puede ser conquistada por el Real Madrid, la dejaron "escapar" ellos mismos, y que ahora deben ser "autocríticos", y ha explicado que "la dinámica" que mostraron en el partido ante el Villarreal es "el camino adecuado" para tratar de ganar la Liga de Campeones.



"En LaLiga hay que ser autocríticos: la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes de que dependíamos de nosotros y no buscamos ninguna excusa. Ahora, por nuestro orgullo y por el prestigio del Barça, hay que ganar los dos partidos que nos quedan y luego centrarse de lleno en el único título que podemos pelear, que es la Champions", declaró en una entrevista a Mundo Deportivo que se publicará íntegra este miércoles en la edición de papel.



Además, reiteró que si están "a la altura" del club, pueden "pelearle a cualquiera". "Un fallo en un partido puede costar caro, por eso tenemos que estar muy atentos y necesitamos de todos para poder conseguir la Champions", dijo. "Está claro que si hubiéramos estado a la altura en los partidos como ante el Sevilla, que es un rival que te puede empatar, pero sobre todo en Vigo, que fue un golpe muy duro y justo después venía el Atlético, sería diferente", indicó.



Por otra parte, sobre la polémica arbitral, el delantero uruguayo aseguró que "minimizar los detalles del VAR a veces es difícil". "Sí que Gerard -Piqué- y el presidente hicieron públicas sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes, como el Athletic, el Getafe... y eran ellos los perjudicados. En esta ocasión no solo salíamos perjudicados nosotros, pero creo que no hay que buscar tantas excusas, sino ser autocríticos y afrontar la realidad", subrayó.



Sobre el estado de forma del equipo, apuntó a la victoria ante el Villarreal como "el camino adecuado". "Creo que hay que ser conscientes de que el chip, la dinámica que mostramos en Villarreal, es el camino adecuado. Cuando queramos pelear por cosas importantes, como la Champions, todos los que estamos en el plantel, si estamos al 150%, podemos conseguir el objetivo", indicó.



"Fue un mensaje el partido contra el Villarreal; si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Es verdad que ante el Espanyol bajamos el nivel y tenemos que ser muy autocríticos. En Valladolid jugamos una gran primera parte, pero no en la segunda, por virtud también del rival, que se fue arriba, y porque perdimos balones y no concretamos las ocasiones. Eso hace que tengamos que ser autocríticos y prepararnos para lo que nos viene", concluyó.