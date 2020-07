Fútbol.- Las autoridades riojanas piden "responsabilidad" a los aficionados ante el posible ascenso del Logroñés

14/07/2020 Andreu y Hermoso de Mendoza visitan el entrenamiento de la UDL DEPORTES ESPAÑA EUROPA LA RIOJA GOBIERNO RIOJANO



LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, han pedido "responsabilidad" a los riojanos ante el partido de ascenso de la Unión Deportiva Logroñés, que se disputará este sábado, sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.



Ha sido en la visita que ambos, así como otras autoridades, han cursado al entrenamiento de la Unión Deportiva Logroñés, antes de partir a Málaga, donde el próximo sábado 18 de julio, a las 22.00 horas, disputará el partido de 'playoff' de ascenso a Segunda División contra el Castellón.



"El equipo ha sido ejemplar durante todo el confinamiento, han seguido trabajando, han respetado todas las medidas establecidas; La Rioja ha sido ejemplar en multitud de ocasiones, seámoslo también ahora", ha comentado Andreu. "Si tuviéramos la suerte de poder subir de categoría, una cuestión que me atrevería a decir sería de justicia, pido responsabilidad en la celebración. Todos podemos en balcones, ventanas o en terrazas, celebrar esa maravillosa noticia. Estamos todos deseando celebrar pero, por favor, con prudencia, recordemos: mascarilla obligatoria, distancia interpersonal y cuidado, mucho cuidado", ha recordado la presidenta.



Desde esta mañana, la bandera blanquirroja está expuesta en el balcón del Palacete del Gobierno de La Rioja en señal de apoyo y ánimo al equipo. Andreu ha recordado que ascender a Segunda es una gran alegría para toda la región pero no podemos olvidar el momento en el que estamos: "Vamos a tener tiempo durante la temporada, cuando la situación mejore de celebrar cada gol, cada partido en Segunda como si fuera el primero. Hagamos de esto una realidad entre todos. Una realidad segura y responsable".



El alcalde, por su parte, ha apuntado que "es una semana histórica, porque dos décadas después tenemos la oportunidad de que un equipo de la capital vuelva a estar en la segunda división, que es importante para la hostelería, el comercio y para la propia moral de la ciudad".



"La temporada que ha hecho la Unión Deportiva Logroñés, con esa seriedad, con ese trabajo, ese compromiso, esa perseverancia, debe verse recompensada con esa victoria el sábado", ha añadido Hermoso de Mendoza, de ahí que haya mandado un "mensaje de ánimo y de apoyo a la plantilla que ha demostrado cómo poder jugar bien al fútbol".



Hermoso de Mendoza ha insistido en la "responsabilidad" a los logroñeses debido a la situación en la que estamos "que vemos que se complica" y por tanto "mucha prudencia y moderación si hay que celebrar el triunfo".



El alcalde ha recordado que la afición blanquirroja "siempre ha demostrado su clase, su señorío y su comportamiento ejemplar, y esperamos que ahora también lo demuestre".



Hermoso de Mendoza ha apuntado que la Policía Local y Nacional "está trabajando en un dispositivo para evitar incidencias o situaciones desagradables que se puedan producir". "Se puede celebrar desde casa, desde los balcones, desde una terraza, pero sabemos que las aglomeraciones no ayudan", ha añadido.