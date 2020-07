España.- PNV no mezclará negociación para formar Gobierno en Euskadi con PSE y la de Presupuestos en Madrid con PSOE

14/07/2020 El presidente del EBB del PNV,Andoni Ortuzar, junto al Lehendakari, Iñigo Urkullu, en la reunión de la Ejecutiva del partido tras el 12J POLITICA EAJPNV



Reitera su apuesta por 'la vía vasca' para "más y mejor autogobierno", "distinta a la catalana", y que suponga un proceso "gradual"



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que su partido no mezclará las negociaciones para formar Gobierno en Euskadi con el PSE-EE y la de los Presupestos Generales del Estado, de los que hablarán con el PSOE.



En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha explicado que el pacto de Gobierno con PSE-EE todavía no está reeditado, pero cree que hay voluntad por ambas partes para hablar y "eso cristalice cuanto antes".



"Euskadi necesita cuanto antes un Gobierno fuerte, unas instituciones en marcha. Tenemos que adoptar medidas económicas y sanitarias de manera urgente para atajar los efectos de la pandemia y no podemos estar ni un día más del necesario sin gobierno. Esa va a ser nuestra tarea en las próximas semanas", ha indicado.



El líder jeltzale calcula que, a principios de septiembre, habrá ya Parlamento en ejercicio, investidura del Lehendakari y con el Gobierno funcionando. "Nos va a tocar un Ortuzar trabajando", ha manifestado.



Además, ha destacado que el PNV ha desvinculado "siempre la política vasca de la española", y ha asegurado que no mezclarán la negociación para la constitución de un Ejecutivo vasco y su programa, que será con el PSE-EE, con la de los Presupuestos Generales del Estado, que la realizarán con el PSOE, "con una estricta visión de los intereses de Euskadi". "No vamos a hacer cambios de una cosa por la otra", ha apuntado.



LA ABSTENCIÓN EN EUSKADI



Sobre la baja participación registrada en Euskadi el 12 de julio, ha dicho que no tiene la lectura de que "la política haya desencantado a la mayoría de la ciudadanía vasca, sino que ha sido un cúmulo de factores", como "el miedo, la precaución o el respeto" al rebrote en Ordizia (Gipuzkoa) justo tres días antes de elecciones, lo que ha generado "cierta inquietud".



Además, ha apuntado que "ciertos partidos han manipulado también bastante esta cuestión y ha provocado que se haya retraído" el electorado. También ha recordado que es verano y, después de más de cinco meses sin salir de casa, "la gente, si tiene opotunidad de ir a las playas cercanas, se va".



El líder jeltzale considera que "el factor más importante" para el aumento de la abstención ha sido que "no había nada en juego" porque las encuestas daban "un ambiente político plano en Euskadi porque Urkullu y el PNV no tenían rival y todo giraba en torno a eso".



"Por tanto, parte de esa abstención, que podría habernos venido a nosotros, se ha quedado tranquila en casa porque no ha sentido la necesidad de salir a defender nuestra posición. Si hubiera habido algún riesgo de cambio, como pasaba en Galicia, seguramente la participación habría sido mayor", ha manifestado.



EH BILDU



Andoni Ortuzar ha reconocido que EH Bildu, segunda fuerza política en Euskadi, que ha aumentado en escaños y en votos en estos comicios, es "un viejo rival" que el PNV "siempre tiene detrás, pero siempre sigue detrás".



"No nos asusta su progresión electoral. Todavía nos separan 12 puntos, que en política es mucho, y más de 100.000 votos, que, para el País Vasco, es una distancia todavía abismal", ha indicado.



En su opinión, Podemos, además, "se ha equivocado en Euskadi" y también en la estrategia desplegada desde Madrid por este partido en la Comunidad Autónoma Vasca, al "venir para dar patadas al avispero" e intentar "quitar al PNV del poder".



"Lo único que han hecho es engordar a Bildu. Entre sus disputas internas y ese error de estrategia, gran parte del electorado ha dicho: 'Bueno, si la alternativa para quitar al PNV es una alternativa de izquierdas, me voy donde Bildu, que lo consigo de manera directa. No voy a votar a la tercera fuerza política de ese supuesto pacto de izquierdas'", ha añadido.



De esta forma, ha recordado que la formación morada ha perdido la mitad de sus apoyos y representación en Euskadi. "Creo que Podemos se tiene que reinventar en Euskadi", ha dicho.



En todo caso, ha asegurado que el PNV "no hace política de barricada ni de frentes". "Nosotros respetamos lo que hay, lo que sale de las urnas, y ahora nos va a tocar lidiar con un Bildu más fuerte y un Podemos más debilitado, pero, si hubiera sido al revés, también habríamos hablado con Podemos, como vamos a hablar ahora con Bildu", ha remarcado.



MAYORÍA ABERTZALE



Sobre el hecho de que en estas elecciones al Parlamento vasco haya aumentado los escaños de las fuerzas abertzales, que se han hecho con una mayoría mayor que la legislatura pasada, ha explicado que el PNV apuesta por 'la vía vasca' al autogobierno, "que es distinta a la catalana".



"Nosotros respetamos la estrategia política de los catalanes y, además, nos solidarizamos con ellos porque creemos que Madrid se ha equivocado profundamente en la terapia o en lo que había que hacer en Cataluña en los últimos 20 años, y las cosas están como están", ha dicho.



Andoni Ortuzar ha recordado que en Euskadi se ha salido de "una situación muy dura de la acción de ETA y del terrorisno", y todavía se tiene que "asentar la convivencia".



"El autogobierno es un ámbito muy importante y queremos hacerlo de manera gradual, con pasos firmes, pero seguros, y para eso hemos diseñado una reforma del Estatuto de Autonomía, que esperemos que seamos capaces de consensuarla, primero, entre los partidos vascos y, después, que seamos capaces de pactar en Madrid ese nuevo autogobierno para Euskadi", ha manifestado.



En este sentido, el presidente del EBB ha subrayado que pretenden "un autogobierno mejor en cantidad y calidad" al que tiene Euskadi en la actualidad.