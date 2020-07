En Nicaragua se registra un "repunte" de casos de VIH entre la "población clave"

Fotografía de archivo donde una mujer se realiza la prueba del VIH en Managua, el viernes 15 de mayo de 2015. EFE/Mario López/Archivo

Managua, 14 jul (EFE).- La ONG Centro para la Educación y Prevención del Sida (Cepresi) informó este martes que Nicaragua registra un "repunte" de casos de VIH entre la "población clave", entre los que se incluyen homosexuales, aunque a nivel general hay una disminución de nuevas infecciones.

En 2018 se registraron 397 nuevas infecciones de VIH en la "población clave" y 427 el año pasado, para un aumento de 7,6 %, dijo a Efe el director del Cepresi, Norman Gutiérrez.

Los 397 casos de VIH en la "población clave" representaron un 37 % del total en 2018 y las 427 nuevas infecciones en 2019 un 39 %, detalló.

La "población clave" la conforman hombres homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, hombres bisexuales, trabajadoras sexuales, consumidores de drogas, personas privadas de libertad y personas transgénero, explicó.

"Es preocupante porque tenemos una infección, una epidemia concentrada en poblaciones claves, y lejos de bajar las nuevas infecciones, la incidencia de VIH en las poblaciones claves está creciendo de manera acelerada" no sólo en Nicaragua, sino en toda América Latina, advirtió.

"Y es preocupante porque estos son los puentes epidemiológicos que transmiten la infección, en el sentido de que si hay relaciones sexuales sin protección, corren el riesgo de contraer la infección por VIH", continuó.

Para el director de esa ONG que trabaja en la prevención y atención a pacientes con VIH, "es bastante sombrío el panorama" en ese segmento, por lo que se requiere, según dijo, "una mayor inversión estratégica y, sobre todo, mejorar las condiciones y programas preventivos en poblaciones claves".

En 2018 se identificaron en Nicaragua 1.073 nuevos casos de VIH, y 1.093 en 2019, según las cifras del Ministerio de Salud.

"Es importante resaltar que, de acuerdo a los informes mundiales, Nicaragua ha alcanzado una disminución en las nuevas infecciones, sin embargo estas disminuciones de estas nuevas infecciones se están focalizando en población general", señaló Gutiérrez.

En Nicaragua, al menos un 74 % de las personas infectadas con VIH reciben tratamiento, destacó.

EL EFECTO DE LA COVID-19

No obstante, Gutiérrez advirtió que los países receptores de ayuda pueden recibir menos dinero para enfrentar el VIH, entre otras razones, por la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, que ha venido a trastocar todos los presupuestos en el mundo.

"Esta pandemia de COVID-19 tiene los afectos bastantes desastrosos y negativos para los países de ingresos medios y bajos en todo el mundo, no solamente en Nicaragua", indicó.

Consideró que las personas con VIH se pueden ver afectados a corto y mediano plazo con el suministro de medicamentos antiretrovirales debido al cierre de fronteras y aeropuertos, que puede provocar desabastecimiento o el encarecimiento del producto.

"Eso está afectando y eso se está viendo con el Fondo Mundial y con Onusida", afirmó.

La presencia del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/sida) fue detectado por primera vez en Nicaragua en 1987.