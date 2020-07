Empiezan los ensayos clínicos con humanos de una posible vacuna canadiense contra la COVID-19

Varios laboratorios y universidades de muchos países trabajan para producir una vacuna con la cual ayudar a poner fin a la actual pandemia. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Toronto (Canadá), 14 jul (EFE).- Una empresa biofarmacéutica canadiense que cuenta con financiación del Pentágono estadounidense ha empezado los primeros ensayos clínicos con humanos en Canadá de una posible vacuna contra la COVID-19 y podría tener información sobre su seguridad y eficacia para octubre.

Medicago, que tiene su sede en la ciudad de Quebec, informó este lunes del inicio de la fase 1 de su candidata para vacuna, que a diferencia de otras empresas que utilizan productos animales o virus vivos, usa plantas como base para la vacuna, con el suministro del preparado a 180 voluntarios sanos.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias canadienses sólo han autorizado los ensayos clínicos en dos posibles candidatos de vacuna. Además del producto de Medicago, el Ministerio de Sanidad de Canadá dio en licencia en mayo a ensayos clínicos de una posible vacuna desarrollada por China, pero el país asiático todavía no ha enviado el preparado a Canadá.

En la fase 1 de los ensayos clínicos de la candidata de Medicago, los voluntarios -mujeres y hombres de entre 18 y 55 años de edad- recibirán dosis de 3,75, 7,5 y 15 microgramos del recombinado Corona Virus-Like Particle (CoVLP) o con un adyuvante para incrementar la respuesta.

Virus-Like Particles (VLP) son partículas que copian la forma y dimensiones de un virus, lo que permite que el cuerpo cree una respuesta inmunológica de forma no infecciosa.

Medicago informó en un comunicado de que utilizará dos adyuvantes de forma separada, uno de la farmacéutica GSK y otro de Dynavax, y dijo que "pueden ser de particular importancia en una situación de pandemia, ya que pueden incrementar la respuesta inmunológica y reducir la cantidad de antígeno requerido por dosis".

La vicepresidenta ejecutiva de Medicago, Nathalie Landry, señaló que la empresa espera tener información sobre la seguridad y capacidad inmunológica del candidato a vacuna para octubre, mes en el que empezarán las fase 2/3 de ensayos clínicos.

Medicago indicó que espera ser capaz de producir 100 millones de dosis para finales de 2021 y que para 2023 habrá completado la construcción de unas instalaciones de grandes dimensiones en la ciudad de Quebec, que será capaz de producir al año 1.000 millones de dosis de la vacuna de COVID-19.

La empresa canadiense, en la que tiene participación la tabaquera Philip Morris International, ha afirmado que es la única compañía con tecnología de producción de vacunas basadas en plantas que ha completado ensayos clínicos de la fase 3 (con su candidata de vacuna contra la gripe) y ensayos clínicos de pandemia de fase 2 (con su candidata de vacuna para la pandemia de H1N1).

Además, la compañía produjo en 2012 un total de 10 millones de dosis de vacunas contra H1N1 en un mes para la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa (DARPA, en inglés), la oficina del Pentágono responsable del desarrollo de tecnologías para uso militar.

Medicago cuenta con un planta de producción de vacunas en Durham (EE.UU.), además de la planta piloto de la ciudad de Quebec.