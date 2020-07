El argentino Freire dice que no hay acuerdo en Pumas para ajuste salarial

Enner Valencia (i) de Tigres disputa el balón con Nicolás Freire (d) de Pumas. EFE/Miguel Sierra/Archivo

México, 14 jul (EFE).- El defensa argentino Nicolás Freire anunció este martes que los jugadores de Pumas aún no han llegado a un acuerdo con los directivos del club mexicano para reajustar sus salarios por causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

"El tema económico lo estamos resolviendo pero aún no concretamos cómo se va a definir. Nosotros somos profesionales y vamos a tratar de solucionar la parte económica. Es un golpe que estamos recibiendo todos, no sólo los jugadores de fútbol", dijo el zaguero.

Desmintió que el grupo de jugadores extranjeros de Pumas estuvieran en contra de una reducción de sus salarios.

"Molesta que digan que no estuvimos de acuerdo porque la situación es mundial y ha golpeado a todos: América, Monterrey, Cruz Azul... Todos los extranjeros de Pumas estuvimos de acuerdo en aceptar las condiciones porque hubiera sido irrazonable decir que no", aseguró.

Consideró una "una falta de respeto" que se sugiera falta de compromiso por parte de los extranjeros de la plantilla.

"Somos jugadores profesionales que nos debemos a la institución y es una falta de respeto hacia nosotros si la gente piensa eso", agregó.

Aclaró que no tuvo ninguna oferta de Monterrey y reiteró que su compromiso en esta temporada es con Pumas.

"Mi cabeza está acá, me debo a Pumas, este equipo ha hecho un gran esfuerzo para tenerme y no voy a fallarle", aseveró.

Sobre el trabajo de Pumas en pretemporada, en la que cayó por 4-1 ante Cruz Azul y luego empató a cero con América y Toluca admitió que hubo errores, pero destacó la entrega del equipo.

"Tuvimos distracciones ante Cruz Azul, pero en los otros dos juegos se vio un equipo con entrega y buenos planteamientos tácticos. Con América y Toluca mantuvimos el arco en cero y vamos a intentar mantener esa forma de defender a lo largo del torneo", concluyó.