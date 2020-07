Cultura.- Star Wars: The Bad Batch, nueva serie de animación de la saga, llegará a Disney+ en 2021

13/07/2020 Bad Batch será la nueva serie de animación de Star Wars para Disney+ CULTURA DISNEY



Los fans de 'Star Wars' están de enhorabuena. Lucasfilm producirá para Disney+ una nueva ficción de animación, titulada 'Star Wars: The Bad Batch'. El servicio de streaming estrenará este nuevo proyecto de la saga en 2021, un año después del lanzamiento de la temporada final de la aplaudida 'The Clone Wars'.



'The Bad Batch' narrará la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que el público pudo conocer por primera vez en 'The Clone Wars'. En esta ocasión, los personajes están inmersos en una glaxia que, justo después de las Guerras Clon, es inestable y cambia rápidamente.



Los miembros de este grupo, un singular escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército, poseen una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en un equipo imbatible. En la era posterior a las Guerras Clon, emprenderán misiones como mercenarios mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevos objetivos.



"Poder ofrecer el capítulo final de 'Star Wars: The Clone Wars' a los fans nuevos y a los veteranos fue un gran honor para Disney+ y estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido esta emblemática serie", ha declarado Agnes Chu, vicepresidenta sénior de contenidos de Disney+, en un comunicado.



Chu ha querido destacar el inmenso trabajo "con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation". Los productores ejecutivos de 'The Bad Batch son Dave Filoni, que ha estado detrás del éxito de 'The Mandalorian' y 'Star Wars: The Clone Wars'; Athena Portillo; Brad Rau y Jennifer Corbett.



Carrie Beck será coproductora ejecutiva, mientras que Josh Rimes será productor. Rau, además, será director supervisor. Rau y Corbett serán también guionistas principales de esta nueva aventura animada.