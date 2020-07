Cultura.- Katy Perry, la 'bomba embarazada' que nadie esperaba en el festival virtual de Tomorrowland

08/03/2020 08 March 2020, Australia, Melbourne: US singer Katy Perry performs before the start of the cricket final of the T20 Women's World Cup between Australia and India. Photo: Michael Dodge/AAP/dpa CULTURA INTERNACIONAL Michael Dodge/AAP/dpa



Tomorrowland anuncia por sorpresa que Katy Perry actuará en su festival virtual del 25 y 26 de julio. La cantante ofrecerá un gran espectáculo rodeada de efectos visuales y de una grandiosa producción en 3D que usará la tecnología cinematográfica más avanzada de la industria digital de Hollywood.



La aparición de Katy Perry en 'Tomorrowland Around the World' tendrá un carácter especialmente estelar por varios motivos. El primero, la californiana impactará en las pantallas de medio mundo al actuar embarazada del hijo que espera junto a Orlando Bloom.



Aunque la vocalista y el actor han guardado en celoso secreto la fecha en la que esperan dar a luz, sí se sabe que será en algún momento de este verano. Por eso, la autora del mítico tema 'I Kissed a Girl' ofrecerá su show en avanzado estado de gestación y, como ha hecho desde el inicio de su carrera, volverá a romper moldes.



En segundo lugar, Katy Perry acaba de publicar el adelanto de su esperado quinto álbum, 'Smile', que saldrá a la venta el 14 de agosto. El single es un tema enérgico y optimista con un aire disco, y en apenas cinco días se aproxima a los mil millones de reproducciones en YouTube. Ante los fans de Tomorrowland, la superestrella del pop interpretará por primera vez el tema en concierto.



¿Actuará Katy Perry en directo? ¿Viaja embarazada para esta actuación? ¡No! A lo largo de las últimas semanas, los artistas invitados al festival digital están siendo grabados interpretando su sesión en estudios equipados con fondos chroma key de color verde, la misma técnica que se emplea para combinar a actores reales e imágenes generadas por ordenador en el cine.



Hay cuatro sets repartidos por el globo: en Boom -la sede belga del evento-, Sao Paulo (Brasil), Sidney (Australia) y Los Ángeles (Estados Unidos). El show de Perry se ha grabado en esta última ciudad.



"Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy súper feliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación os haga sonreír", plantea Katy.



Además de la musa del pop, Tomorrowland también ha anunciado esta semana el fichaje de VER:WEST. Se trata de un nuevo alias del legendario DJ Tiësto con el que el artista holandés quiere explorar su faceta melódica, con sonidos house y deep house más suaves. El festival no descarta efectuar nuevas confirmaciones sorpresa en los 10 días que restan hasta el gran día.



'Tomorrowland Around the World' va a ser el festival digital más sofisticado y ambicioso nunca creado. Será el sábado 25 y el domingo 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento real, suspendido a causa de la Covid-19.



Aunque la dirección no ha dado cifras exactas, se sabe que se han vendido decenas de miles de tickets para presenciar virtualmente el espectáculo online desde hogares de los cinco continentes y 70 deejays de primera fila como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens... y la DJ española B Jones.



Aún hay entradas a la venta: 12,5€/1 día y 20€/2 días. El ticket dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga. Habrá 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día entre las 15:00 y 1:00 horas (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid.



Adam BeyerAdriatiqueAfrojackAlan WalkerAmelie LensAndrew RayelANNAArmin van BuurenBassjackersB JonesCarnageCat DealersCelliniCharlotte de WitteClaptoneCooneDa TweekazDavid GuettaD-Block & S-te-fanDimitri Vegas & Like MikeDixonDon DiabloEDXEpticFedde LegrandGryffinJack BackJoris VoornJoyhauserKaty PerryKlingandeKölschLaidback LukeDJ LiciousLost FrequenciesMarloMartin GarrixModestepMr PigNERVONetskyNGHTMRENWYROliver HeldensPatrice BaumelPaul KalkbrennerRan - D RegardReinier ZonneveldRobin SchulzSan HoloSolardoStephan BodzinSteve AokiSub Zero ProjectSunnery James & RMTale of UsTiëstoTimmy TrumpetVER:WESTVini ViciVintage CultureWildstylezYellow ClawYves DeruyterYves V