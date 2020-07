Cultura.- BTS lanzan 'Map of the Soul: 7 The Journey'

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



'Map of the Soul: 7 The Journey', es el primer álbum en japonés de BTS en más de dos años y este martes ve la luz en formato digital (para el físico habrá que esperar el 7 de agosto).



Tras su ultimo álbum coreano, 'Map of the Soul: 7', editado en febrero y que ha copado lo alto de las listas (número 1 en Estados Unidos y en Gran Bretaña), esta será la cuarta edición japonesa del septeto surcoreano de k-pop.



El título del disco representa el tema del viaje de siete años de BTS desde su debut en Corea en Junio de 2013. Desde entonces, sus componentes han vivido alegría, éxito, adversidades, retos... y su búsqueda de la respuesta al viaje que no tiene fin.



Incluido en el repertorio del álbum hay dos temas japoneses originales: 'Stay Gold', tema central de la serie de TV japonesa 'Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa-' que lleva el mensaje "puede que el mundo no esté lleno de cosas buenas, pero no pierdas tu lustre", y 'Your eyes tell', una canción co-compuesta por Jung Kook.



Los éxitos 'ON', 'Black Swan', 'Make It Right' y 'Dionysus' se han grabado de nuevo en japonés, mientras que el disco de 13 temas contiene el mega éxito 'Lights', 'Boy With Luv' versión japonesa... y más.



Las Ediciones Limitadas A y B incluyen un video con el clip musical de "Stay Gold" y su 'making of' además de otros videos musicales. Las Ediciones Limitadas C y D incluyen un libro de fotografías de 56 páginas con un montón de fotos conceptuales no publicadas de BTS. Cada edición incluye una tarjeta fotográfica solo disponible fuera de Japón.



EDICIÓN LIMITADA A (CD + BLU-RAY)



Caja DELUXE / Libreto de 32 págs. / digipak / 1 página de pegatinas / 1 tarjeta fotográfica cuadrada (para el mundo excepto Japón / igual diseño que en las demás ediciones)



DISCO 1: CD (Igual contenido que en las Ediciones Limitadas B/C/D y Estándar)



1. INTRO : Calling2. Stay Gold3. Boy With Luv - versión japonesa-4. Make It Right - versión japonesa5. Dionysus - versión japonesa6. IDOL - versión japonesa.-7. Airplane pt.2 - versión japonesa -8. FAKE LOVE - versión japonesa9. Black Swan - versión japonesa10. ON - versión japonesa11. Lights12. Your eyes tell13. OUTRO: The Journey



Disco 2: Blu-ray



Stay Gold (Video Musical)ON (Video Musical)Black Swan (Video Musical)Lights (Video Musical)IDOL (Video Musical)Airplane pt.2 - versión japonesa- (Video Musical)FAKE LOVE (Video Musical)Stay Gold Making of del Video MusicalMaking of de Fotos de Jacket



EDICIÓN LIMITADA B (CD + DVD)



Caja DELUXE / Libreto de 32-pags / digipak / 1 pág. De pegatinas / 1 tarjeta fotográfica cuadrada (para el mundo excepto Japón / igual diseño que en las demás ediciones)Disco 1: CD (igual contenido que las ediciones Limitadas A/B/ D y Estándar)Disco 2: DVD (igual contenido que las ediciones Limitadas A Blu-ray)



EDICIÓN LIMITADA C (CD + LIBRO DE FOTOS)



Caja DELUXE / Libreto de 56-pags (B) / digipak / 1 tarjeta fotográfica cuadrada (para el mundo excepto Japón / igual diseño que en las demás ediciones)CD (igual contenido que las ediciones Limitadas A/B/ D y Estándar)



EDICIÓN LIMITADA D (CD + LIBRO DE FOTOS)



Caja DELUXE / Libreto de 56-pags (B) / digipak / 1 tarjeta fotográfica cuadrada (para el mundo excepto Japón / igual diseño que en las demás ediciones)CD (igual contenido que las ediciones Limitadas A/B/C y Estándar)



EDICIÓN ESTÁNDAR C (SOLO CD)



Libreto de 20-pags / 1 tarjeta coleccionable (1 de 7 tipos de 'selfie.' incluidos de forma aleatoria solo en la primera tirada) / 1 tarjeta fotográfica cuadrada (para el mundo excepto en Japón / igual diseño que en la demás ediciones)CD (igual contenido que las ediciones Limitadas A/B/C/D)