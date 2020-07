Cultura.- AC/DC celebra los 40 años de 'Back in Black' con una serie de vídeos

04/07/2015 Concierto de AC/DC en el Estadio Wembley de Londres CULTURA MÚSICA REINO UNIDO EUROPA XPOSUREPHOTOS.COM



AC/DC celebra este mes los 40 años del lanzamiento de 'Back en Black' con el lanzamiento de una serie de vídeos en los que comentan el contenido del álbum, el segundo más vendido de la historia con casi 30 millones de copias y solo por detrás de 'Thriller' de Michael Jackson.



El primer capítulos de 'The story of 'Black in Black' está ya disponible y se centra en la canción 'You shook me all night long', con viejas imágenes de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Brian Johnson hablando sobre ella.



'Back in Black' se lanzó originalmente el 25 de julio de 1980, apenas cinco meses después de la muerte del cantante Bon Scott. Este regreso en negro, ya con Brian Johnson como vocalista, sigue siendo el mayor éxito del grupo y contiene otras canciones emblemáticas como 'Hells bells' o la propia 'Back in Black'.



Mientras llega este aniversario, los fans siguen esperando la publicación del cacareado nuevo disco de AC/DC, compuesto en forma de homenaje con riffs de guitarra de Malcolm Young, fallecido en 2017 a los 64 años. Ya van dos temporadas con rumores, pero nada se ha concretado oficialmente hasta ahora.