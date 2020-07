Coronavirus.- México supera la barrera de los 300.000 casos de coronavirus y advierte de que estará "años" en el país

12/07/2020 12 July 2020, Mexico, Mexico City: Workers clean a street in Tepito Neighborhood as part of the government's plan to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19). Photo: -/El Universal via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/El Universal via ZUMA Wire/dpa



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha advertido este lunes a la población de que el coronavirus estará presente "por varios meses, probablemente años" en el país latinoamericano, que ha superado el umbral de los 300.000 casos de la enfermedad.



En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, México contabiliza hasta el momento 304.435 positivos, 4.685 más en las últimas 24 horas. Además, en cuanto a los fallecimientos, el país norteamericano ha confirmado 485 adicionales, que han elevado el balance global hasta los 35.491.



"Vamos a tener COVID-19 por varios meses, probablemente años. Estamos hablando de dos o tres años en los que va a estar regresando una y otra vez, en pequeños, medianos o grandes brotes", ha indicado López-Gatell.



Así, ha señalado que es "importante" que los ciudadanos sean conscientes de que la prevención "no depende solamente de instrucciones generales del Gobierno ni de la prohibición de ocupar espacios públicos o realizar actividades".



"Es muy conveniente que incorporemos ya una nueva práctica de vida en la que tengamos conciencia de los riesgos y adaptemos nuestra vida cotidiana", ha agregado, según ha informado 'El Universal'.



Según han informado las autoridades sanitarias, 15 entidades mexicanas no han logrado estabilizar la variable conocida como número de reproducción, que se refiere a la capacidad que tiene cada persona contagiada de la COVID-19 de infectar a otros cuando el virus está activo.



Estos estados son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.



"Lo que presentamos aquí no tienen ningún carácter de regaño, de echar culpas o de reclamar", ha matizado López-Gatell, que ha calificado esta información de "reto" para la sociedad y el Gobierno del país, que es el cuarto latinoamericano más golpeado por la pandemia y el séptimo a nivel global.



"Todo esfuerzo es válido y bienvenido, se agradece. Cuando mencionamos que falta enfatizar algo es con el ánimo de que la sociedad lo tome en cuenta y participe más activamente", ha detallado.