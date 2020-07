Coronavirus.- El Salvador supera los 10.000 casos de coronavirus con récord diario de contagios y muertes

26/05/2020 Nayib Bukele POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE EL SALVADOR



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Salvador ha superado en las últimas horas los 10.000 casos confirmados de coronavirus, tras batir un nuevo récord diario tanto de contagios como de muertes, según ha informado este martes el presidente del país, Nayib Bukele.



En estas 24 horas, la nación centroamericana ha anotado otros 325 nuevos positivos y once fallecidos, para un total de 10.303 casos y 278 decesos, de acuerdo con el último balance oficial.



En concreto, el Gobierno salvadoreño ha precisado que, del total, solo 4.106 casos siguen activos, mientras que 5.919 pacientes han superado la COVID-19, entre ellos 187 en la pasada jornada.



Bukele ya avisó el lunes, tras superar por primera vez los 300 casos diarios, que si la tendencia ascendente continuaba este martes se superarían los 10.000. "Los tiempos en donde todo esto estaba controlado, ya no son más que un recuerdo", ha lamentado en Twitter.



El Salvador declaró una cuarentena nacional al inicio de la pandemia que ha sido una constante fuente de conflicto entre el Gobierno y el Congreso, de mayoría opositora. Ambos poderes difieren también en cómo hacer la desescalada.



El último choque institucional se debe a la propuesta lanzada por un diputado oficialista, Guillermo Gallegos, de cerrar la Asamblea Legislativa porque se habría convertido en "una fuente de contagios" después de varios parlamentarios y trabajadores hayan dado positivo en coronavirus.



El Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa (SEAL) denunció el pasado sábado que el Congreso "se está volviendo un foco de infección que pone en peligro las vidas, no solo de sus colegas, sino de todos los empleados y colaboradores".



El presidente de la Cámara, Mario Ponce, así como las fuerzas mayoritarias, los opositores ARENA y FMLN, se han opuesto. "No vamos a parar", ha dicho el ex candidato presidencial de ARENA Norman Quijano, citado por el diario salvadoreño 'El Mundo'.