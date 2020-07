Coronavirus.- Duque dice que Colombia aún no ha llegado al "pico nacional" pero sí por regiones

28/04/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha indicado que el país aún no ha alcanzado el "pico nacional" de la curva de contagios en la pandemia de coronavirus, pero ha considerado que sí se ha alcanzado en algunos territorios.



"No podemos estar hablando de un pico nacional, pero en los últimos días hemos visto que los contagios están concentrados en cinco municipios", dijo en su alocución del lunes, recogida este martes por la prensa colombiana.



Así, auguró que "las próximas semanas serán el reto más grande en muchos lugares del país". "En la medida en que no bajemos la guardia (...) estoy seguro de que podremos sortear esta dificultad de una pandemia con una menor tasa de mortalidad que otros países", afirmó.



Colombia ha sumado en las últimas horas 3.832 nuevos casos y otros 148 decesos para un balance total de 154.277 personas contagiadas y 5.455 fallecidas, mientras que otras 65.809 han logrado superar la COVID-19.



La Casa de Nariño ha especificado que a nivel nacional la ocupación de camas UCI es del 41 por ciento, mientras que en Bogotá --la capital y el principal foco de contagio-- la cifra se dispara por encima del 90 por ciento.



"Bogotá, en particular, tiene una situación muy especial. Estamos en un momento crítico", ha dicho, por su parte, el presidente del Colegio Médico Colombiano, Hernán Bayona, en declaraciones realizadas este martes a RCN Radio.



La ciudad ha vuelto a una cuarentena que estará vigente "por localidades" en distintas fases que abarcarán desde el 13 de julio al 23 de agosto debido al aumento de los contagios. La alcaldesa, Claudia López, no ha descartado este martes volver a una "cuarentena total". "Si es necesaria, la haremos", ha dicho en La W.



Colombia, donde los contagios no han dejado de aumentar --aunque no está entre los países más afectados en la región--, ordenó una cuarentena nacional en marzo que comenzó a relajar en mayo.