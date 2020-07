Coronavirus.- Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 412 nuevos casos y cuatro muertos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania en las últimas 24 horas 412 nuevos casos y cuatro muertes, lo que eleva el balance a más de 199.000 personas contagiadas y más de 9.000 víctimas mortales, según el balance ofrecido este martes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada de hacer seguimiento de la pandemia.



En las últimas 24 horas el país ha sumado otros 412 casos, frente a los 159 contagios del día anterior, para un total de 199.375, así como otros cuatro decesos que elevan la cifra de fallecidos a 9.068. La cifra de personas recuperadas asciende a más de 185.000.



En este contexto, el ministro de Salud, Jens Spahn, reclamó este lunes a los alemanes que no bajen la guardia. "El peligro de una segunda ola es real", afirmó en una comparecencia junto al presidente del RKI, Lothar Wieler.



Spahn no ocultó su preocupación ante la llegada de las vacaciones de verano, un momento especialmente propicio para relajar las medidas preventivas, por lo que insistió en la necesidad de seguir manteniendo la distancia social y el uso de la mascarilla, entre otras.



El ministro también expresó su preocupación por la situación en la isla de Mallorca, donde cientos de turistas generaron indignación por las concentraciones en locales y en la calle. Así, en la zona de Punta Ballena, en Calvià, los turistas seguían congregados pasadas las 2.00 horas del viernes, cuando está establecido el cierre de los locales de ocio.



"Debemos tener mucho cuidado de que el Ballermann no se convierta en un segundo Ischgl", indicó, haciendo alusión a un famoso bar alemán en Mallorca y a la estación austriaca de esquí de Ischgl, donde numerosos turistas alemanes contrajeron el virus el pasado mes de marzo.