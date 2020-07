Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las políticas de confinamiento se endurecen, las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan y se inicia la temporada de resultados.

Las medidas de confinamiento están de regreso

La disposición dada a conocer ayer por el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre que se cerrarán todas las actividades de entretenimiento bajo techo, incluidos bares y restaurantes, asustó a los mercados. En una especie de cambio de actitud de la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence dijo a los gobernadores estadounidenses que la administración los respaldaría en cualquier medida que tomen para controlar la pandemia. El intermitente ritmo de las reaperturas es un fenómeno global: Hong Kong está extremando las normas, Tokio intenta declarar otro estado de emergencia si las cifras de casos continúan aumentando e Irán cierra escuelas y sitios religiosos. En cambio, las acciones de riesgo en Asia aumentaron después de que se levantaran algunas restricciones de viaje chinas para Macao.

EE.UU. toma partido

La administración Trump rechazó las reivindicaciones expansivas de China en el mar de China Meridional, que el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, calificó de completamente ilegales. La declaración es un vuelco tras una política previa de no tomar partido en disputas marítimas en la región. En otra señal de crecientes tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, China anunció que impondría sanciones a Lockheed Martin Corp. luego de que Estados Unidos aprobara un acuerdo para el suministro de piezas de misiles a Taiwán. Las relaciones entre las naciones se han visto afectadas en varios frentes, como la ley de seguridad impuesta en Hong Kong, el trato a las minorías en Xinjiang y la propia pandemia.

Semana de resultados

JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. darán inicio a la temporada de resultados en Wall Street antes de que se inicie la sesión esta mañana. Se espera que los resultados estén dominados por grandes reservas para pérdidas por préstamos, donde los ingresos comerciales probablemente serán lo único positivo. Es probable que los inversionistas presten mucha atención a los comentarios administrativos mientras tratan de manejar lo que es una perspectiva muy complicada para la industria.

Suben los mercados

Las crudas cifras del virus en California, entregadas ayer justo antes del cierre de los mercados en EE.UU., puso presión sobre la percepción de inversionistas en todo el mundo. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 1,2% a las 5:50 a.m., hora del este, liderado por descensos en acciones de los sectores de viajes y tecnología. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña recuperación en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años fue de 0,628% y el oro bajó.

También hoy…

Se espera que los datos de la inflación para junio en EE.UU., que se darán a conocer a las 8:30 a.m., muestren que los precios registraron leves alzas en el mes. El gobernador de la Fed Lael Brainard; el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic; el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard; y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, hablarán esta tarde. Está previsto el informe mensual del mercado petrolero de la OPEP en momentos en que vuelven a aumentar las preocupaciones por la demanda para el bien básico.

