Chile da cuenta de una reducción de contagios del 37 % en los últimos 14 días

Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile cifró este martes en 1.835 los nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas, dato que supone una reducción del 15 % de los contagios en la última semana y del 37 % en los pasados catorce días, y que eleva el total a 319.493.

En cuanto a los decesos, se informó de que se inscribieron 45 fallecidos ante el Registro Civil, lo que deja un acumulado de 7.069 muertes confirmadas por test PCR.

"La mejoría continua, la confirmación viene desde las propias cifras", afirmó el ministro de Salud, Enrique París.

Además, el alto funcionario destacó que "la positividad (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas aquellas que se hicieron la prueba) ya va en un 15 % a nivel nacional".

"Sin embargo, nosotros miramos todo el territorio y aunque hay regiones o comunas (barrios o sectores de ciudades) que están en una buena situación, estamos pendientes de la evolución de Arica, Antofagasta y Tarapacá", agregó.

Respecto a los pacientes hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, contabilizó 1.915 personas en unidades de cuidados intensivos; 1.596 de ellas conectadas a ventilación mecánica.

Dentro de este último grupo, hay 342 pacientes con un estado de salud crítico.

DESCONFINAMIENTO Y CUARENTENA

El ministro comentó la etapa de desconfinamiento parcial que iniciaron este lunes las sureñas regiones de Aysén y Los Ríos y señaló que se trata de procesos "muy lentos".

"Hay una enorme diferencia entre salir de cuarentena y el desconfinamiento. Para llegar al desconfinamiento primero hay que salir de cuarentena, son pasos diferentes y es un paso muy lento y largo", dijo Paris.

El titular de la cartera de Salud afirmó que no se está considerando desconfinar otras regiones "por el momento".

PLEBISCITO POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Al ser consultado por un eventual cambio en la fecha del plebiscito en el que los chilenos elegirán si quieren una nueva Constitución, previsto para el para el 25 de octubre, el ministro de Salud sostuvo que la cartera no puede manifestarse en relación a la fecha.

"El Ministerio de Salud solamente actúa como consultor en relación a las condiciones sanitarias que tienen que cumplirse para llevar a cabo de forma correcta el plebiscito", explicó Enrique Paris.

"El Ministerio de Salud no tiene por qué modificar la fecha del plebiscito", abundó.

Con los 319.493 contagiados a la fecha y al compararse con los datos que maneja la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene como el sexto país a nivel mundial que presenta mayor cantidad de casos.

A nivel latinoamericano, en tanto, el país austral ostenta el tercer puesto, tras Brasil (1.884.967 contagiados) y Perú (330.123).