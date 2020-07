California pide bloquear la suspensión de las visas de estudiantes

El fiscal general de California, Xavier Becerra. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Los Ángeles, 14 jul (EFE).- El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó este martes una moción para bloquear la suspensión de los visados de estudiantes extranjeros ordenada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta que se emita un fallo judicial al respecto.

"Estamos buscando una orden judicial preliminar para poner fin de inmediato a este último ataque cruel contra nuestros estudiantes, comunidades e instituciones educativas", anunció Becerra en un comunicado.

El fiscal californiano hizo esta petición después de que 17 estados y el Distrito de Columbia demandaran este lunes a la Administración de Trump por la norma, que pretende revocar las visas de los alumnos internacionales que toman clases completamente en línea.

La que lideró esta iniciativa fue la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, que consideró que esta nueva normativa "sin sentido" obliga a las universidades a elegir entre mantener inscritos a sus estudiantes internacionales o proteger la salud y seguridad de sus instalaciones.

En este sentido, Becerra aseguró hoy que los estudiantes y universidades de California necesitan "flexibilidad" para enfrentar los desafíos que conlleva la pandemia del coronavirus.

"Más allá de lo ilegal, esta nueva política es peligrosa y moralmente reprensible. Las autoridades estatales y locales están mejor posicionadas para determinar cómo y cuándo volver a abrir según las condiciones de salud pública", agregó.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, sería uno de los más afectados por esta orden de Trump.

La guía federal emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,en sus siglas en inglés), que precisa que los estudiantes extranjeros que obtienen sus títulos completamente en línea no pueden permanecer en Estados Unidos, ha hecho que los estudiantes se inscriban en clases presenciales que son difíciles de encontrar.

Muchas universidades planean ofrecer una combinación de clases en línea y presenciales para proteger la salud del profesorado, los estudiantes y las comunidades circundantes durante la pandemia, según el diario The New York Times.