Boston Scientific vendería unidad de veneno de serpiente

(Bloomberg) -- Boston Scientific Corp. está explorando la venta de su negocio farmacéutico especializado centrado en tratamientos para el veneno de serpiente, del que podría obtener US$1.000 millones, según personas con conocimiento del asunto.

El fabricante de dispositivos médicos con sede en Marlborough, Massachusetts, está trabajando con asesores en la venta potencial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público.

No se ha tomado una decisión final y Boston Scientific podría optar por quedarse con el negocio, dijeron.

Un portavoz de Boston Scientific declinó hacer comentarios.

Las acciones de Boston Scientific subieron 2,3% y cerraron el martes en Nueva York en US$35,22, lo que le da a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$50.300 millones.

Adquirió el negocio con la compra por US$4.200 millones de BTG Plc. La compañía está reteniendo las otras partes de la cartera de BTG, incluidos los tratamientos para el cáncer de hígado y riñón.

Dealreporter informó por primera vez sobre la posible desinversión.

