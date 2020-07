Bielorrusia.- Lukashenko se medirá a cuatro rivales en Bielorrusia, entre los que no figura el opositor Babariko

24/06/2020 Alexander Lukashenko asiste al desfile del Día de la Victoria en Moscú POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA 2020 HOST PHOTO AGENCY / HANDOUT



Borrell pone en tela de juicio la decisión de dejar fuera a dos candidatos y advierte de que coarta la libertad de elección de los ciudadanos



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se medirá a otros cuatro rivales en las elecciones del próximo 9 de agosto, entre los que no figurará el opositor Viktor Babariko, detenido el pasado junio, según el listado dado a conocer este martes por la Comisión Electoral Central (CEC).



Según informa la agencia estatal BelTA, la Comisión Electoral no ha aceptado la candidatura de Babariko por inconsistencias en su declaración de bienes e ingresos y porque una organización extranjera estuvo implicada en su campaña. El antiguo banquero se encuentra actualmente en prisión preventiva acusado, entre otros cargos, de evasión de impuestos y cohecho a gran escala.



Tampoco ha sido avalada la candidatura de Valeri Tsepkalo al no reunir las 100.000 firmas válidas necesarias y debido a las imprecisiones de la declaración de bienes de su mujer, según la Comisión Electoral.



Así pues, además de la candidatura de Lukashenko, en el poder desde 1994, el 9 de agosto los bielorrusos podrán elegir también como su presidente a Andrei Dmitriyev, copresidente de organización Govori Pravdu (Dí la verdad); la exdiputada Anna Kanopatskaya; el líder del partido socialdemócrata Gramada, Sergei Cherechen, y Svetlana Tijanovskaya.



Esta última es la esposa del popular bloguero opositor Sergei Tijanovski, detenido a finales de mayo. Inicialmente Tijanovski, de 41 años, planeaba ser candidato, pero no consiguió entregar la documentación necesaria debido a su arresto, por lo que su mujer, de 38 años, optó por hacerlo en su lugar tras reunir las firmas necesarias.



POSIBLE COLABORACIÓN CON LOS DESCARTADOS



Así las cosas, según informa la agencia rusa Sputnik, tres de los otros cuatro candidatos presidenciales no han descartado unir fuerzas con los dos rechazados. "Lo consideraremos, (...) no descarto esta posibilidad" de unir fuerzas con Tsepkalo y Babariko, ha declarado Tijanovskaya. Por su parte, Cherechen ha considerado de "prometedora" la posibilidad de cooperar con los equipos de los dos rechazados.



"Unas elecciones justas en nuestro país hoy en día son casi imposibles. Estamos en una situación en que no debemos rendirnos, debemos reajustarnos, unirnos, encontrar fuerzas para luchar contra el sistema construido en 26 años", ha defendido el líder de Gramada.



Por último, Dimitriev ha anunciado que su equipo mantendrá negociaciones para entablar cooperación con otros aspirantes a la Presidencia. "Vamos a ver en qué forma se puede organizar. Según entiendo, todavía es temprano poner punto en los casos de Babariko y Tsepkalo, porque irán al tribunal" para apelar la decisión de la Comisión Electoral, ha subrayado.



CRÍTICA DE LA UE



Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticado en un comunicado la "falta de transparencia en el proceso de verificación de las firmas de apoyo a los candidatos", subrayando que ello "mina la confianza en el proceso de registro".



Además, ha considerado que la exclusión de los dos candidatos, "que parece arbitraria", "limita la posibilidad de que los bielorrusos expresen su voluntad y ya lastra la integridad y naturaleza democrática integral de las elecciones". "Al negar el registro de Viktor Babariko y de Valery Tsepkalo, las autoridades bielorrusas no han garantizado una competición política significativa y disputada", ha denunciado Borrell en su comunicado.



Por otra parte, el jefe de la diplomacia europea ha confiado en que Bielorrusia "invite oficialmente sin demora" la organismo de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para que pueda observar las presidenciales.



"La UE espera que Bielorrusia respete los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de los ciudadanos en las semanas previas a las elecciones", ha manifestado Borrell. "Apoyamos la independencia y soberanía de Bielorrusia, pero los Derechos Humanos y la democracia seguirán en primera línea de las consideraciones de la UE cuando modele su política hacia el país", ha advertido.