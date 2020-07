Biden presentará plan de energía 100% limpia para 2035

(Bloomberg) -- Joe Biden llamará el martes a establecer un estándar de electricidad 100 por ciento limpia para 2035 e invertir dos billones de dólares durante cuatro años en energía limpia, dijeron el lunes dos personas familiarizadas con su plan.

Los nuevos compromisos del candidato demócrata marcan un claro cambio hacia las prioridades de los progresistas para combatir el cambio climático y reducir el uso de combustibles fósiles. La gente informada sobre su plan habló bajo condición de anonimato.

El plan de Biden también llamará a la creación de un cuerpo de conservación del clima inspirado en el programa de ayuda laboral que el presidente Franklin Delano Roosevelt creó durante la Gran Depresión, según otra persona informada sobre la iniciativa.

El proyecto abarca además el plan del senador Chuck Schumer de entregar rápidamente la flota automotriz de la nación, con los contribuyentes atraídos por vales de efectivo para cambiar sus autos a gasolina por autos eléctricos, híbridos o celdas de combustible de hidrógeno. La iniciativa también conduciría decenas de miles de millones hacia la construcción de infraestructura de carga, incluso en comunidades rurales.

