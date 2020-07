Asia.- China cree "injustificada" la posición de EEUU respecto a sus reivindicaciones sobre el mar de China Meridional

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



China ha calificado este martes de "injustificada" la postura de rechazo de Estados Unidos a las reivindicaciones de Pekín en el mar de China Meridional y ha valorado que "intenta sembrar la discordia" entre los países implicados.



En un comunicado difundido por la Embajada de China en Estados Unidos, Pekín critica que la declaración de Estados Unidos "ignora los esfuerzos de China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) por la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional".



Así, a su juicio, "distorsiona deliberadamente los hechos y el Derecho Internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y exagera la situación en la región". "La parte china se opone firmemente a ella", insiste la legación.



"La posición de China sobre el mar de China Meridional ha sido consistente y clara", ha defendido. "Al tiempo que salvaguarda firmemente su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, China se ha comprometido a resolver disputas mediante negociaciones y consultas con países directamente involucrados, manejando las diferencias a través de reglas y mecanismos y logrando resultados beneficiosos para todos mediante cooperación", ha continuado.



En este sentido, ha hecho hincapié en que China y el resto de países "han mantenido el diálogo y la comunicación", al tiempo que "han trabajado para promover la cooperación sobre el mar de China Meridional" y "están haciendo progresos visibles" en cuanto a la implementación "plena y efectiva" de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el mar de China Meridional.



"Estados Unidos no es un país directamente involucrado en las disputas", ha aseverado. "Sin embargo, ha seguido interfiriendo en el tema", ha lamentado.



"Bajo el pretexto de preservar la estabilidad, está provocando tensión e incitando a la confrontación en la región. Bajo el pretexto de defender la libertad de navegación y sobrevuelo, vulnera imprudentemente el mar y el espacio aéreo territoriales de otros países", ha añadido.



Por ello, China ha "aconsejado" a Estados Unidos que "honre sinceramente su compromiso de no tomar partido en el tema de la soberanía nacional", además de "respetar los esfuerzos de los países regionales por un mar pacífico y estable" y "detener sus intentos de perturbar y sabotear la paz y la estabilidad regionales".



RECLAMOS "ILEGÍTIMOS"



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha especificado este mismo lunes que "los reclamos de Pekín sobre los recursos marítimos de gran parte del mar de China Meridional son absolutamente ilegítimos, igual que su campaña de acoso para controlarlos".



Así, ha explicado que Estados Unidos se alinea formalmente con la decisión del tribunal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar --de la que no forma parte Estados Unidos-- que rechaza las reivindicaciones de China, pero que no aclara la propiedad de las islas ni establece fronteras marítimas. Washington se suma así a la postura de Filipinas, Vietnam, Malasia e Indonesia frente a Pekín.



La tensión entre Estados Unidos y China está en aumento. La guerra comercial entre ambas potencias no es ningún secreto y el presidente estadounidense, Donald Trump, se refiere continuamente al nuevo coronavirus como el "virus chino". Este mismo lunes, las autoridades de China han expresado que la presencia militar de Estados Unidos en las disputadas aguas del mar de China Meridional son "inútiles" y han alertado de que lo único que hacen es "poner en peligro a sus aliados".



Países como Filipinas, Brunéi, China, Malasia, Taiwán y Vietnam también reivindican la soberanía en algunas zonas del mar de China Meridional, por donde cada año pasan buques con mercancías por valor de 3,4 billones de dólares.