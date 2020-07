Álvaro Muño Escassi disfruta de su paso por la capital

09/07/2020 Álvaro Muñoz Escassi, relajada comida con un amigo en uno de los restaurantes más populares de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Instalado en Málaga desde hace una temporada, y con la vuelta a esta nueva "normalidad" tras la crisis del coronavirus, Álvaro Muñoz Escassi está disfrutando al máximo de su paso por Madrid y es que en esta ocasión el jinete se reunió con un amigo con el que compartió mesa y confidencias en la terraza de un restaurante.



De lo más relajado y cómplice, el ex de Lara Dibildos aprovechó el encuentro para fumarse un puro y es que a juzgar por las imágenes, el jinete está en uno de los mejores momentos de su vida. Alejado del foco mediático, Álvaro regresó a televisión hace tan solo unos días para participar en el programa 'Lazos de Sangre' en homenaje a su ex suegra, Laura Valenzuela.



Presumiendo de buena relación con la madre de su hijo Álvaro, Escassi se derritió en elogios con Lara frente a las cámaras y es que ambos mantienen una bonita y especial relación de amistad desde que pusieron punto y final a su noviazgo. Como otro miembro más de la familia, el andaluz comentó que el programa había sido "espectacular" ya que siempre le ha tenido un gran aprecio y respeto a la abuela de su hijo, Laura Valenzuela.



¡Dale al play y no te pierdas las imágenes de Muñoz Escassi hablando de Lara Dibildos!