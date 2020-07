Ainhoa Arteta alaba el papel de los Reyes Felipe y Letizia y cree que la monarquía saldrá reforzada de esta crisis

04/02/2020 Ainhoa Arteta, en una bella imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Ainhoa Arteta ha reaparecido en la entrega de los Premios Cavia y, amiga de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, ha hablado con pesar de esta separación después de 24 años formando una de las parejas más enamoradas del mundo del toro. "Les conozco y me ha sorprendido muchísimo y me da mucha tristeza. Las cosas de pareja son como son y ellos sabrán por qué y ahí ya no me meto", confiesa.



Sin embargo, a la soprano no le impacta la relación de Ponce con Ana Soria, que tiene tan sólo 21 años: "a estas alturas de la vida ya no me sorprende nada y menos en estas relaciones de diferencias de edad, lo estamos viendo cada dos por tres. Cada uno con su vida, mientras no haga daño a los demás, bienvenido sea". "Estoy convencida de que tanto Enrique como Paloma están a la altura, son dos personas maravillosas y van a saber llevar este asunto de la manera más discreta posible", afirma Ainhoa.



La cantante habla tambien maravillas de Paloma Cuevas y le manda ánimos en estos difíciles momentos: "es una mujer de bandera, imagino que saldrá como otras mujeres salen adelante. Desde aquí le mando mi apoyo, mi cariño, son momentos que no son fáciles pero lo superarán".



Además, la soprano ha querido alabar la labor de Los Reyes don Felipe y doña Letizia para ayudar a la recuperación económica y turística del país después de la crisis del coronavirus: "están haciendo una grandísima labor, tenemos que decir que tenemos unos reyes que están a la altura y no se espera nada menos de ellos, muy orgullosa". "Destaca de ellos que dan la cara, están ahí y en las duras y las maduras. La vida a todos nos trae duras y maduras y ellos están ahí como dos pilares importantes en este país, que lo son", asegura.



La vasca, además, cree que que "la imagen que están dando Leonor y Sofía es impecable" y que, en su opinión, la corona sale "reforzada" gracias a la labor de los monarcas y sus hijas. Sin embargo, muy monárquica, Ainhoa evita pronunciarse sobre un posible exilio del Rey Juan Carlos: "ya en esto no me voy a meter, es cuestión de justicia y no tengo ni idea pero yo le tengo un cariño tremendo tanto a él como a toda la familia".



