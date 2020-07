YPF cambia su oferta para reestructurar bonos por 1.000 millones de dólares

La oferta inicial, lanzada el 2 de julio, preveía que por cada 1.000 dólares de valor nominal de ON Clase XLVII, el inversor obtendría la suma de hasta 100 dólares en efectivo y 950 dólares de valor nominal en títulos de la nueva serie. EFE/Leo La Valle/Archivo

Buenos Aires, 13 jul (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció este lunes un cambio en su propuesta de canje voluntario de obligaciones negociables (ON) por 1.000 millones de dólares que vencen el año próximo.

La compañía resolvió incrementar el pago en efectivo que se ofrece a los inversores que adhieran al canje en forma anticipada, disminuyendo la cantidad de nuevos títulos con vencimiento en 2025 que recibirán a cambio de las ON Clase XLVII emitidas en marzo de 2016 y con vencimiento en marzo de 2021.

La oferta inicial, lanzada el 2 de julio, preveía que por cada 1.000 dólares de valor nominal de ON Clase XLVII, el inversor obtendría la suma de hasta 100 dólares en efectivo y 950 dólares de valor nominal en títulos de la nueva serie.

Según informó hoy la petrolera en un comunicado enviado a la Bolsa de Buenos Aires, la nueva propuesta prevé que los tenedores que adhieran al canje antes del próximo viernes recibirán por cada 1.000 dólares de valor nominal de las ON Clase XLVII 125 dólares en efectivo y 925 dólares de valor nominal en títulos de la nueva serie (en la oferta inicial se otorgaban 950 dólares en nuevos títulos).

Para los acreedores que ingresen en la segunda etapa, que vence el 30 de julio, se mantienen las condiciones: el pago en efectivo de 50 dólares y 950 dólares en las nuevas ON.

Por otra parte, según los cambios presentados hoy, las nuevas ON Clase XIII nominadas en dólares tendrán ocho amortizaciones semestrales a partir de septiembre de 2021, en vez de las cuatro anuales a partir de 2022 previstas en la oferta inicial.

Los nuevos títulos mantendrán el mismo cupón de intereses que las ON Clase XLVII, del 8,5 % anual.

La petrolera, que necesita un nivel mínimo de adhesión del 70 % para concretar la reestructuración propuesta, busca despejar su horizonte de vencimientos de deuda.

YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, obtuvo en el primer trimestre del año una ganancia neta de 6.351 millones de pesos (85,2 millones de dólares), frente a pérdidas en igual período de 2019 por 8.153 millones de pesos (109,4 millones de dólares), mientras que su resultado operativo fue positivo, por un total de 14.798 millones de pesos (198,6 millones de dólares), con un alza interanual del 39,2 %.

De acuerdo con los estados contables de la compañía, su deuda neta al cierre del primer trimestre era de 7.600 millones de dólares y su patrimonio neto ascendía a 597.868 millones de pesos (8.025 millones de dólares).