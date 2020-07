Yanina, madre de Christopher, aliviada al saber que Fani no la hará abuela

10/07/2020 Yanina, madre de Christopher Guzmán EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Yanina, madre de Christopher Guzmán, ha decicido no volver a hablar. Cansada de los disgustos que le está dando la relación de su hijo con Fani Carbajo, la madrileña da la callada por respuesta. Así, y a la espera de que termine la participación del joven en "La casa fuerte" para mantener una conversación con él, Yanina ya no "siente ni padece" cuando le preguntamos por las nuevas polémicas.



Así, la madre de Christopher evita dar su opinión acerca de la prueba de embarazo negativa de Fani, que finalmente no la convertirá en abuela en los próximos meses pese a que nos hicieron creer que sí durante unos días. La señora, que irradia tristeza y decepción pese a que la mascarilla reglamentaria no nos deja ver la expresión de su rostro, se muestra muy discreta. Y es que pese a que cada día salen nuevas informaciones sobre la polémica pareja, prefiere no dar su opinión. Eso sí, parece aliviada en cierto modo.



Muy seria, Yanina tampoco opina sobre la infidelidad de su hijo a Fani durante los primeros meses de su relación.