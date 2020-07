12/07/2020 Vania Millán "culpa" a la prensa tras haber desvelado que Pilar Rubio llamaría Ginevra a su hija. MADRID, 13 (CHANCE) En menudo "embrollo" hemos metido involuntariamente a Vania Millán. Y es que la modelo, a la que tuvimos ocasión de entrevistar hace escasos días, supuestamente habría desvelado que Pilar Rubio - de la que es íntima amiga - y Sergio Ramos esperarían una niña a la que llamarán Ginevra. El futbolista y la colaboradora de "El Hormiguero", que han preferido no desvelar el sexo de su cuarto hijo aunque quedan escasas semanas para su nacimiento, se habrían tomado fatal, según algunas fuentes, esta indiscreción de Vania. Sin embargo, la ex mujer de René Ramos desmiente dichas informaciones y asegura sin perder la sonrisa que quien se equivocó fue la prensa, y no ella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En menudo "embrollo" hemos metido involuntariamente a Vania Millán. Y es que la modelo, a la que tuvimos ocasión de entrevistar hace escasos días, supuestamente habría desvelado que Pilar Rubio - de la que es íntima amiga - y Sergio Ramos esperarían una niña a la que llamarán Ginevra. El futbolista y la colaboradora de "El Hormiguero", que han preferido no desvelar el sexo de su cuarto hijo aunque quedan escasas semanas para su nacimiento, se habrían tomado fatal, según algunas fuentes, esta indiscreción de Vania. Sin embargo, la ex mujer de René Ramos desmiente dichas informaciones y asegura sin perder la sonrisa que quien se equivocó fue la prensa, y no ella.



- CHANCE: Vania, ¿es cierto que se te escapó que la hija de Pilar Rubio se va a llamar Ginevra?



- VANIA: No, a lo mejor os habéis adelantado demasiado.



- CH: ¿Pero es cierto que se llamará así o no?



- VANIA: "..." (niega con la cabeza)



- CH: Se había enfadado Pilar por esas palabras.



- VANIA: no, para nada.



- CH: A lo mejor decían que lo habías desvelado.



- VANIA: Yo no, vosotros os habéis equivocado sin querer.



La modelo, que pasará por el altar el verano próximo con su pareja, Julián Bayón, evita sin embargo adelantarnos más detalles de este esperando enlace.