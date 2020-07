UE.- Los 27 discuten este lunes cómo desbloquear el diálogo con Ankara y reactivar la relación con América Latina

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea vuelven a verse este lunes en Bruselas por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus, por lo que tratarán asuntos pendientes muy diversos, entre ellos la urgencia por hallar el modo de desbloquear el diálogo con Ankara para rebajar la tensión en el Mediterráneo y una primera reflexión para reactivar las relaciones con América Latina y el Caribe.



La discusión más compleja que afrontan los ministros este lunes es la de las "difíciles" relaciones del bloque con Ankara, adonde el Alto Representantes para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viajó la pasada semana, tras pasar primero por Grecia y Chipre, en un intento por rebajar la tensión tras las acciones de Turquía en el Mediterráneo central.



El jefe de la diplomacia europea quiere poner sobre la mesa "ideas sobre cómo desbloquear una relación que ahora es muy compleja" y poder abordar con el régimen de Recep Tayyip Erdogan todas las cuestiones que tensan estas relaciones, pero sin olvidar que para ello es imperativo que Ankara cese en algunas de sus acciones, resumen fuentes europeas.



El Alto Representante confía en que del debate a Veintisiete surja un "claro consenso" respecto a la necesidad urgente de retomar el diálogo con Turquía para rebajar la tensión en el Mediterráneo, como asunto prioritario, antes de explorar vías de acuerdo.



En su última comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo, Borrell avisó precisamente de que desde el Servicio Europeo de Acción Exterior "no se está buscando la confrontación, sino evitarla" y defendió ante los eurodiputados que pidieron romper con Ankara que se debe optar por términos "más constructivos frente a una realidad compleja".



"Tenemos muchos problemas (en las relaciones con Turquía) y tenemos también la necesidad de resolverlos. Creo que solamente se puede conseguir desde la negociación y el diálogo, con firmeza, pero evitando una nueva escalada de tensión que no creo que ayude a resolver el problema, sino que lo agrava", zanjó Borrell ante la Eurocámara, al adelantar que llevaría la discusión al consejo de ministros de la UE el lunes.



RECUPERAR AMÉRICA LATINA



América Latina y el Caribe es otro de los principales asuntos a tratar, no solo para evaluar el impacto de la pandemia en una región de la que en estos momentos es uno de los epicentros de contagio, sino también porque Borrell quiere que los 27 se planteen "reactivar" las relaciones.



El Alto Representante quiere también informar a los socios de la UE sobre la situación en Venezuela, en donde las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro "ponen en riesgo" la celebración de elecciones libres y creíbles y las relaciones con los 27 se mantienen tensas tras el último paquete de sanciones y la amenaza de Caracas de expulsar a la embajadora europea.



Borrell trasladará así a los ministros europeos los últimos acontecimientos en Venezuela y "recabará opiniones" sobre cuál deberían ser los siguientes pasos a dar por la diplomacia europea.



La inestabilidad en Libia, los contactos del fin de semana para tratar de reactivar el diálogo entre Serbia y Kosovo o la situación en Hong Kong tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional china, serán otros de los asuntos de discusión en el reencuentro de los ministros en Bruselas.