Tapabocas serán obligatorios en tiendas de Inglaterra

(Bloomberg) -- Los tapabocas serán obligatorios en todas las tiendas de Inglaterra a partir del 24 de julio como parte de intentos por detener la propagación del coronavirus, anunciará el secretario de Salud, Matt Hancock, el martes.

La medida, que se aplicará mediante multas, se produce después de presión por parte de sindicatos, cabilderos empresariales y políticos de oposición, que acusaron al Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, de falta de claridad en su orientación para derrotar la pandemia.

“Hay una creciente evidencia de que el uso de tapabocas en espacios cerrados ayuda a proteger a las personas, y a quienes las rodean, del coronavirus”, dijo la oficina de Johnson en un comunicado. “El primer ministro ha dejado en claro que las personas deben usar tapabocas en las tiendas y será obligatorio a partir del 24 de julio”.

Johnson dijo el viernes que quería ser “más estricto” en cuanto a la protección del rostro, pero Michael Gove, uno de los ministros más importantes del primer ministro, dijo el domingo que prefería confiar en el “sentido común de la gente” en lugar de acudir a la ley. El lunes, el secretario de Justicia, Robert Buckland, dijo a la BBC que “tal vez” apoyaría la aplicación de la ley.

USDAW, el sindicato minorista, exigió claridad a los ministros y protección para los trabajadores después de un fin de semana de “mensajes mixtos e indecisión”. Jonathan Ashworth, portavoz de salud del opositor Partido Laborista, dijo que la confusión estaba obstaculizando los intentos por derrotar el coronavirus, que hasta ahora ha cobrado 44.830 vidas en el Reino Unido.

“Los consejos y declaraciones contradictorios del Gobierno solo obstaculizan nuestra lucha contra el virus”, escribió Ashworth en una carta a Hancock el lunes. “Publicar consejos claros y coherentes sobre los tapabocas es vital para mantener la confianza del público y mantener a las personas seguras”.

La Organización Mundial de la Salud recomienda cubrirse el rostro en espacios cerrados y llenos donde es difícil el distanciamiento social, como tiendas, transporte público y algunos lugares de trabajo.

Los tapabocas han sido obligatorios en el transporte público en Inglaterra desde el 15 de junio, pero era opcional para compradores. Solo se les aconsejó usar tapabocas en espacios cerrados donde pudieran entrar en contacto con muchas personas, y muchos optaron por no hacerlo.

“A medida que el virus pierde fuerza y tenemos más y más éxito, creo que los tapabocas son una especie de seguridad adicional que todos podemos usar para evitar que vuelva a descontrolarse”, dijo Johnson en una entrevista conjunta por televisión el lunes. “Creo que los tapabocas tienen un valor real en espacios reducidos, y creo que el público lo entiende”.

Se introducirán regulaciones para hacer cumplir las nuevas normas después del 24 de julio con multas de 100 libras (US$125) por incumplimiento, dijo la oficina de Johnson. La policía lo aplicará.

Escocia ya ha obligado el uso de tapabocas en almacenes, al igual que Alemania, España, Italia y Grecia.

Nota Original:Masks to Be Mandatory in English Shops After Pressure on Johnson

©2020 Bloomberg L.P.