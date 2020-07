Portaltic.-World of Warcraft: Shadowlands tendrá soporte para mando para ampliar las opciones de los jugadores con discapacidad

13/07/2020 World of Warcraft: Shadowlands POLITICA YOUTUBE/WORLD OF WARCRAFT



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



El productor ejecutivo del videojuego World of Warcraft (WoW), John Hight, ha afirmado que su próxima expansión Shadowlands incorporará soporte para mando para ampliar las opciones de entrada a jugadores con discapacidades.



En este sentido, Hight ha indicado en una entrevista para Eurogamer que no se trata "hacer que WoW sea como un juego de consola, sino que los jugadores con discapacidades tengan dispositivos de entrada más accesibles".



"Creemos que lo que sucederá es que, a medida que salgan estos dispositivos, esperamos ver dispositivos aún más innovadores para que todos puedan participar, no solo en WoW, sino también en la comunidad en línea en general", ha aseverado.



Entre los dispositivos que están estudiando desde Blizzard se encuentra el Xbox Adaptive Controller, tal y como mencionó en abril el administrador de la comunidad de WoW Kaivax.



"Siempre queremos que WoW sea más accesible", indicó Kaivax. "En Shadowlands estamos tratando de añadir algo de soporte para atajos de teclado, cámara y convertir un personaje en mandos como el Xbox Adaptive Controller", añadió.



Al ser preguntado por si el juego estará disponible en consolas en algún momento, Hight ha señalado que "hay una parte de mí que amaría poder jugar a WoW desde mi sofá y relajarme", pero ha subrayado que si alguna vez "hiciéramos algo así, me gustaría ver algo bueno".



Blizzard Entertainment mostró en la ceremonia de apertura de su evento anual Blizzcon, celebrado el pasado mes de noviembre, imágenes cinemáticas de World of Warcraft: Shadowlands, que llegará este año.