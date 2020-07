Portaltic.-Ubisoft anuncia fechas de lanzamiento de Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla y Far Cry 6

13/07/2020 Ubisoft Forward POLITICA TWITTER/@UBISOFT_SPAIN



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos francés Ubisoft ha anunciado en su evento digital Ubisoft Forward fechas de lanzamiento de juegos como Watch Dogs Legion, Assasin's Creed Valhalla, Far Cry 6 y muchos más, de los cuales varios llegarán a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X.



Ubisoft Forward ha sido un evento que se ha celebrado completamente de forma digital y ante la falta del Electronic Entertainment Expo (E3), tras su cancelación por la pandemia de la Covid-19.



La compañía francesa ha dado a conocer las fechas de lanzamiento de sus títulos y ha mostrado 'gameplays' y tráileres cinematográficos de sus juegos más esperados.



ASSASSIN'S CREED VALHALLA



Entre otras cosas, Ubisoft ha anunciado que su juego Assassin's Creed Valhalla saldrá el próximo 17 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y ordenadores.



Asimismo, el estudio de videojuegos ha afirmado que este título llegará a las consolas de próxima generación "próximamente", según ha recogido el portal Kotaku.



WATCH DOGS LEGION



Ubisoft ha mostrado un corto de animación y un tráiler con gameplay de su próximo juego Watch Dogs Legion, que llegará a PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 29 de octubre.



Más adelante, el título también estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X, esta última con soporte para Smart Delivery, según afirmó Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de Gaming de Microsoft.



FAR CRY 6



En el primer tráiler de Far Cry 6, completamente cinematográfico, Giancarlo Esposito, conocido por su papel de Gus Fring en la serie Breaking Bad, aparece como una figura de dicatador.



Para poder jugar a la sexta entrega numerada de la saga habrá que esperar hasta el próximo 18 de febrero de 2021. El título estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y consolas de próxima generación.



Ubisoft también ha aprovechado su evento digital para presentar Hyper Scape. El título ya se encuentra disponible en versión beta para ordenadores a través de Uplay y se espera que en verano llegue a PlayStation 4 y Xbox One.



Asimismo, a partir del próximo 27 de agosto, Tom Clancy's Elite Squad estará disponible para móviles con sistemas operativos Android e iOS. Por su parte, el videojuego de lucha 'free to play' Brawlhalla, también llegará a móviles el 6 de agosto.



El evento digital se ha celebrado después de que tres altos ejecutivos de Ubisoft (Serge Hascoët, Tannis Mallat y Cécile Cornet) dimitieran debido a acusaciones de abuso y acoso.