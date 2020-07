Portaltic.-El riesgo del 'adware' indeleble que infecta una partición del sistema de los 'smartphones'

13/07/2020 Recurso de publicidad maliciosa POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNSPLASH/CC/RAMI AL-ZAYAT



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



La compañía de ciberseguridad Kaspersky ha descubierto que el 14,8 por ciento de los usuarios de dispositivos móviles que fueron víctimas de 'adware' -un 'software' creado para mostrar publicidad intrusiva- en 2019 sufrieron una infección de la partición del sistema.



La infección de una partición del sistema hace que los archivos maliciosos no puedan borrarse, ya que una solución de seguridad no puede acceder a los directorios del sistema y eliminar los archivos.



Según ha indicado Kaspersky en un comunicado, se está convirtiendo en "una forma habitual" de instalar 'adware' y puede producirse de dos formas.



En este sentido, el 'software' malicioso obtiene derechos de 'root' en el dispositivo e instala aplicaciones publicitarias en las particiones del sistema, o bien el código responsable de mostrar los anuncios está añadido en el 'firmware' del dispositivo, preinstalado.



La compañía ha afirmado que en algunos casos, los módulos de 'adware' fueron preinstalados antes de que el usuario recibiera el dispositivo.



Kaspersky ha advertido de que muchos 'smartphones' cuentan con funciones que permiten el acceso remoto al dispositivo y, si se abusa de ellas, la función puede poner en peligro los datos del dispositivo.



Según la marca del teléfono móvil, el riesgo de aplicaciones indelebles varía del 1 al 5 por ciento en los dispositivos de bajo coste, y puede llegar hasta el 27 por ciento en los casos más extremos.



Algunos proveedores han admitido que embeben 'adware' en sus dispositivos y algunos permiten que se ha desactivado. Sin embargo, otros no lo hacen y afirman, como recoge la compañía de ciberseguridad, que se debe a su modelo de negocio para reducir el coste del dispositivo.



"Algunos proveedores de dispositivos móviles se centran en maximizar los beneficios mediante herramientas de publicidad en los dispositivos, incluso si causan molestias a sus propietarios", ha asegurado el investigador de seguridad de Kaspersky Igor Golovin, quien ha aconsejado a los usuarios que "examinen detenidamente el modelo de teléfono que desean comprar y tengan en cuenta estos riesgos".