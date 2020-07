12/07/2020 Polonia.- La Comisión Electoral de Polonia confirma la victoria de Duda en las presidenciales por un estrecho margen. La Comisión Electoral de Polonia (PKW) ha informado este lunes de que el actual mandatario del país, Andrzej Duda, ha logrado imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo por un estrecho margen frente a su competidor, Rafal Trzaskowski. POLITICA INTERNACIONAL Filip Radwanski/SOPA Images via / DPA



Con el 99,97 por ciento de los votos escrutados, la PKW ha señalado que Duda se ha hecho con la victoria en la cita electoral al lograr el 51,21 por ciento de los sufragios, frente al 48,79 por ciento que ha conseguido el candidato opositor y alcalde de Varsovia.



La Comisión Electoral ha indicado que todavía no están disponibles todos los datos del voto exterior, incluidos los de los ciudadanos emplazados en Reino Unido, según informa la agencia de noticias polaca PAP. La participación en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ha situado en el 68,12 por ciento del censo.



Por último, el organismo de control electoral ha subrayado que el porcentaje de sufragios todavía no contabilizados no alterará de forma significativa el resultado final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.



Tras conocer los sondeos a pie de urna que le situaban a última hora del lunes como vencedor de la segunda vuelta de las presidenciales, el presidente Duda ha agradecido desde su cuenta de Twitter el apoyo recibido y ha publicado una foto de la bandera polaca junto a la frase "¡Viva Polonia!".



Trzaskowski ha comparecido ante sus seguidores tras conocerse los sondeos a pie de urna. "Hemos sido capaces de despertar, de crear esperanza, de construir una campaña claramente cívica. Estoy convencido de que vamos a cambiar Polonia", ha afirmado.



Una vez que publique los resultados definitivos, la Comisión Electoral deberá comunicar los datos al Tribunal Supremo, para que dé el visto bueno definitivo a las elecciones y a los datos.



Después el presidente deberá jurar el cargo ante la Asamblea Nacional, en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento polaco convocada 'ex profeso' al día siguiente de que expire el mandato del actual presidente.