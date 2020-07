Permisos de carbono de la UE alcanzan mayor precio en 14 años

(Bloomberg) -- Los permisos para las emisiones de carbono de la Unión Europea aumentaron por encima de los 30 euros (US$34) por tonelada por primera vez desde 2006, mientras el bloque trabaja para promulgar una radical reforma para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los futuros del carbono se elevaron pese a un sombrío panorama económico generalizado y en momentos en que la contaminación va rumbo a registrar este año su nivel más bajo en décadas.

Si bien las emisiones reales están disminuyendo este año, se ha observado que el precio de los permisos ha aumentado a medida que los compradores especulativos apuestan por los esfuerzos políticos para reducir la contaminación, lo que podría depender, en parte, del sistema de comercialización del carbono. Los inversionistas también han estado reduciendo posiciones cortas en las últimas semanas después de que se iniciara en marzo una acumulación récord en las apuestas bajistas.

La UE ha propuesto un paquete de 750.000 millones de euros para ayudar a las economías a recuperarse de las consecuencias del coronavirus. Es posible que la Comisión Europea ponga fondos a disposición solamente para proyectos que estén sincronizados con el objetivo de neutralidad climática de la UE.

El carbono para entrega en diciembre subió hasta 5,8% a 30,70 euros por tonelada, el nivel más alto desde abril de 2006, antes de cotizarse a 30,17 euros a las 11:15 a.m. en Londres en la ICE Futures Europe.

