Para vencer al virus, los gobiernos deben abrirse: N. Okonjo-I.

(Bloomberg) -- El mundo no se librará del covid-19 hasta que tengamos una vacuna segura y efectiva disponible para todos. No nos recuperaremos del amplio impacto económico de la pandemia sin un nuevo acuerdo social entre gobiernos y ciudadanos basado en una gobernanza transparente, responsable y confiable.

Cada día que continúa la crisis, el valor de un gobierno más abierto se vuelve más claro. Tener acceso a equipo médico y, más adelante, vacunas para quienes más lo necesitan plantea un gran desafío de gobernanza. Muchos países ya están luchando contra el abuso de precios, el colapso de las cadenas de suministro e incluso la corrupción en la adquisición de suministros, como equipos de protección personal. Por desesperación, los gobiernos han contratado los servicios de proveedores sin registros de entrega del equipo que necesitan. Con demasiada frecuencia, esos proveedores no han cumplido.

La única manera de hacer que las adquisiciones de emergencia sean rápidas y eficientes es hacerlo de forma transparente, dando a conocer todas las licitaciones y todos los contratos. Eso es lo que pretende hacer el sistema de contratación abierta de Ucrania: grupos de sociedad civil han monitoreado los precios de las mascarillas quirúrgicas en las últimas semanas y han hecho notar el posible abuso de precios.

Paraguay y Colombia han adoptado estrategias similares al dar a conocer contratos de emergencia como información abierta, que grupos independientes utilizan para monitorear las diferencias de precios de los suministros para el covid-19. El nuevo proyecto mundial de colaboración Acelerador del acceso a las herramientas contra el covid-19 (ACT, por sus siglas en inglés) está diseñado para adoptar un enfoque igualmente abierto para la búsqueda de diagnósticos, terapias y tratamientos a medida que avanzan las investigaciones para una vacuna.

Esta apertura debería extenderse a los presupuestos de emergencia que se han establecido para financiar sistemas de salud y paquetes de estímulo económico. Incluso en tiempos normales, los ministerios de finanzas deben publicar sus presupuestos de una manera que fomente la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En este momento, es aún más importante asegurar a los contribuyentes que los fondos se están gastando en las prioridades correctas.

Los encargados de política monetaria deben observar a Sudáfrica, líder mundial en términos de auditorías y presupuestos abiertos, donde el portal VulekaMali permite un fácil análisis de los datos presupuestarios. Países como Dinamarca, Francia, Bélgica, Canadá y Polonia, que hacen un esfuerzo adicional, por ejemplo, negando el apoyo financiado por contribuyentes a empresas con sede en paraísos fiscales, también deben ser aplaudidos. Las empresas que reciben fondos no deben ser anónimas ni evitar sus obligaciones sociales.

La apertura de adquisiciones y presupuestos solo puede tener el efecto deseado si los ciudadanos y la sociedad civil están facultados para seguir el dinero. Periodistas en varios países ya se han valido de leyes sobre la libertad de información e informes de investigación para arrojar luces sobre contratos de equipamiento médico incumplidos con dudosas empresas recién formadas.

Esto solo es posible si se protege la libertad de expresión, las libertades civiles y el espacio cívico. En algunos países, el covid-19 se está utilizando como pretexto para reprimir a la sociedad civil y perjudicar las libertades democráticas. Eso implica poca visión a futuro y, en última instancia, socavará aún más la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, que es fundamental en tiempos de crisis.

Si bien tales reformas no serán fáciles de implementar, salvarán vidas a corto plazo y construirán sociedades más fuertes a largo plazo. Durante mi período como ministra de Finanzas de Nigeria, trabajamos duro en un difícil entorno de gobernanza para hacer más transparente la información y combatir la corrupción. Aunque no fue fácil, ahorramos miles de millones de dólares que se canalizaron a otras prioridades.

En un momento en que muchos gobiernos están movilizando rápidamente recursos financieros de sus propios presupuestos, mercados internacionales y contribuyentes, es vital que los fondos no se desperdicien. Trabajar de manera abierta generará confianza con los ciudadanos y los prestamistas, y garantizará que el dinero llegue a los más necesitados.

El momento de actuar es ahora. A través de la Alianza para el Gobierno Abierto, de casi una década de antigüedad, reformadores de la sociedad civil y gobiernos ya están liderando dichos enfoques abiertos a la respuesta y la recuperación. Cuando esta pandemia llegue a su fin, un legado debería ser la expectativa de un gobierno más abierto que tome mejores decisiones, use los recursos de manera más sabia y ponga a los ciudadanos en primer lugar.

