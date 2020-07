Panamá.- Martinelli extiende su incapacidad médica hasta septiembre en el marco de las investigaciones en su contra

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ha obtenido la incapacidad médica al menos hasta el próximo mes de septiembre, tras varias prórrogas que le han servido para no declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en las dos investigación que hay en su contra.



Martinelli esgrimió por primera vez esta incapacidad médica el pasado 2 de julio, cuando estaba citado para comparecer por la supuesta compra de la Editora Panamá América SA (EPASA) con fondos públicos en el caso 'New Business'.



Su cardiólogo, Gabriel Frago, le declaró incapacitado a efectos de dichas comparecencias hasta el 3 de julio, aunque posteriormente se extendió al 10 de julio y ahora le cubrirá hasta el 6 de septiembre, según informa el diario panameño 'La Prensa'.



El Ministerio Público también investiga a Martinelli, así como a su sucesor Juan Carlos Varela (2014-2019), por los supuestos sobornos recibidos de Odebrecht, constructora brasileña que protagoniza una trama de pago de sobornos a cambio de obra pública que extiende sus tentáculos por todo el continente.



Además, los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, fueron detenidos la semana pasada en Guatemala acusados de blanqueo de capitales por el caso de la constructora brasileña. La Justicia guatemalteca ordenó su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.