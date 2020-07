13/07/2020 Palomo Spain presenta su nueva colección en la París Fashion Week. MADRID, 13 (CHANCE) Palomo Spain ha presentado hoy, en la edición digital de la Paris Fashion Week Men's, su undécima colección, THE REHEARSAL. El contexto actual, la vuelta a los orígenes y a una industria más respetuosa marca la nueva colección del diseñador español, que ha presentado sus creaciones a través de un fashion film y un lookbook en la plataforma oficial de la pasarela parisina. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PALOMO SPAIN



Palomo Spain ha presentado hoy, en la edición digital de la Paris Fashion Week Men's, su undécima colección, THE REHEARSAL. El contexto actual, la vuelta a los orígenes y a una industria más respetuosa marca la nueva colección del diseñador español, que ha presentado sus creaciones a través de un fashion film y un lookbook en la plataforma oficial de la pasarela parisina.



El fashion film se mueve entre ficción y documental, a través de un retrato cinematográfico de la preparación del desfile que no ha tenido lugar para un público que nunca estará allí. Una ventana a la primavera que no hemos disfrutado a través de un paisaje urbano tomado por la naturaleza salvaje.



La pandemia nos ha afectado a todos, pero también ha dado lugar a la reflexión sobre cómo tratamos el mundo y sus industrias. Al haber vaciado las calles de coches y polución, parece que la naturaleza silvestre ha vuelto a resurgir de entre las losas de la civilización, y muchas especies han recuperado sus terrenos perdidos. Alejandro G. Palomo toma estos hechos commo metáfora del respeto que hemos perdido a nuestros orígenes, a las cosas cuidadosamente hechas y a nuestro planeta.



Palomo Spain rinde homenaje al esplendor de la Haute Couture en los años 1950 y 1960 y a sus grandes casas parisinas en una vuelta a los orígenes y a la manufactura de calidad y local. "The Rehearsal" se ha confeccionado a partir de materiales de archivo con un equipo de taller muy reducido y en tiempo récord debido al contexto actual.



Desde conjuntos dos piezas de sastrería clásica a patrones históricos con volúmenes extremos, la colección SS21 de Palomo Spain aúna el ADN de piezas muy street y piezas de alta costura bajo un mismo leitmotiv, y se materializan a través de tejidos como la seda, el crepé, el tafetán o el popelín mezclados con materiales como el PVC y paisajes florales que emanan espontáneamente de costuras y aberturas para crear looks donde la naturaleza se convierte en una pieza fundamental.