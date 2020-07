Organismo antimonopolios de México critica política petrolera del Gobierno

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (i), ofrece una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 13 jul (EFE).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Coefece) de México criticó este lunes las nuevas políticas petroleras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por favorecer a la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y pidió "incrementar la competencia en el mercado de gasolinas".

El organismo independiente envió una recomendación a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien pidió que la normativa que regula la obtención de permisos para importación y venta de gasolina "se aplique de manera expedita y no discriminatoria".

"El margen de ventas al público de las estaciones de servicio se incrementó de 1,23 a 1,72 pesos por litro en promedio entre enero de 2018 y mayo de 2020. Un mayor número de participantes provocaría una reducción en este, en beneficio de los consumidores", sostuvo la Coefece en un comunicado.

En una lista de recomendaciones, el organismo sugirió eliminar la comprobación de capacidad de almacenamiento para aquellas solicitudes de importación de un año y garantizar que en "ningún momento la autoridad discrimine en función de marcas asociadas o fuentes de proveeduría".

También pidió publicar "la información sobre el número de solicitudes de permisos o de cesiones" para la venta de gasolinas y "emitir a la brevedad una directriz" para que los gobiernos estatales "eliminen de su normativa los obstáculos regulatorios injustificados que dificultan el establecimiento de nuevas estaciones de servicio".

De acuerdo con la Coefece, Pemex domina el mercado petrolero en México al suministrar el 87 % de la gasolina que se consume en el país, debido en parte a la "insuficiente infraestructura de almacenamiento y transporte" en el país.

Criticó que los tiempos de resolución de las solicitudes de permisos para la venta de gasolina se han duplicado y existen más de 200 casos sin resolución.

"Las autorizaciones de cesión de permiso no se resuelven expeditamente, lo que dificulta la entrada de más marcas al mercado mexicano", subrayó el organismo, que recordó que también "existen obstáculos regulatorios para la instalación y operación de gasolineras en la normativa estatal y municipal".

El American Petroleum Institute (API) denunció el mes pasado "crecientes dificultades" para obtener o renovar permisos de operación de gasolineras en México.

Destacó que las autoridades mexicanas eximen a Pemex de cumplir con la norma ambiental de contaminantes en la gasolina que sí exigen a los extranjeros.

Los estadounidenses también señalaron afectaciones por la nueva Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos, en vigor desde el 1 de julio, que requiere que las empresas petroleras cuenten con un mínimo de cinco días de reservas.

La API consideró esta medida "problemática" porque la estatal Pemex posee la mayoría del almacenamiento certificado, mientras que los otros participantes de la industria no han recibido permisos para construir nuevos centros de abastecimiento.