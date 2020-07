Moody's advierte que medidas de petroleras latinoamericanas son insuficientes

Vista de la Torre Corporativa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 13 jul (EFE).- La agencia calificadora Moody's advirtió este lunes que las medidas adoptadas por las compañías de petróleo y de gas latinoamericanas para lograr liquidez durante la crisis por la COVID-19 y la caída de los precios del crudo "no han sido del todo exitosas".

"Hasta ahora, los esfuerzos del sector sólo han resultado tener un éxito parcial", señaló Moody's en un comunicado con motivo de un informe para inversores.

La agencia recordó que las principales compañías de petróleo y gas de la región "han adoptado varias medidas para proteger su liquidez frente a la caída y la volatilidad de los precios" del petróleo en 2020.

"Las compañías de petróleo y gas de América Latina han recortado los gastos de capital u operativos para proteger parcialmente su liquidez, especialmente Petrobras (Brasil), Ecopetrol (Colombia) y Pemex (México)", detalló Moody's.

Sin embargo, auguró que "algunas compañías seguirán teniendo un alto riesgo de liquidez, como es el caso de Pemex, YPF (Argentina) y ENAP (Chile)".

No obstante, Moody's sostuvo que "es improbable que esas compañías entren en incumplimiento", puesto que "un poco más de la mitad de las compañías petroleras de la región es propiedad total o mayoritaria del gobierno nacional".

"Pemex puede proteger su liquidez recurriendo a sus líneas de crédito, pero sus necesidades de financiamiento externo aumentarán en 2021", afirmó Nymia Almeida, vicepresidente senior de Moody's, según recoge el comunicado.

"Mientras que la caída de los precios y de la demanda también recortarán el flujo de efectivo de la compañía chilena ENAP y de la argentina YPF, la cual recientemente retiró su plan de gastos de capital por 2.800 millones de dólares para 2020", añadió.

Sobre la brasileña Petrobras, dijo que no se espera que "requiera más financiamiento externo que los 8.000 millones de dólares recientemente obtenidos de sus líneas de crédito comprometidas, con vencimiento en 2023 y 2024".

Además de que la compañía postergó sus pagos de dividendos hasta final de este año y "señaló que reduciría los gastos de personal, recortaría la producción y disminuiría los gastos de capital en 3.000 millones de dólares en 2020", afirmó Almeida.

De acuerdo con Moody's, la disminución del precio del petróleo y de la demanda de combustible "tendrá menos efecto en los indicadores crediticios de Ecopetrol (Colombia), debido a su fuerte flujo de efectivo proveniente de sus operaciones de transporte y almacenamiento".

Además, la compañía ha recortado sus planes de gastos de capital para 2020.