Miedo al covid mantendrá al mundo en una depresión: P. R. Orszag

(Bloomberg) -- Hasta la fecha, el daño económico provocado por la pandemia ha sido ocultado principalmente por subsidios gubernamentales masivos. Eso está a punto de cambiar. Y de esta forma, los próximos meses revelarán el impacto económico subyacente del covid-19 en todo el mundo, más claramente que lo que lo hemos visto hasta ahora. Mi apuesta: a medida que los Gobiernos retiren el apoyo fiscal, el panorama económico se verá peor de lo que se aprecia normalmente.

Tener una idea de lo que va a suceder requiere que primero seamos claros sobre cómo y por qué la pandemia ha afectado a la economía: ¿es porque los Gobiernos han exigido que las personas se queden en casa o es por el virus en sí? Una nueva investigación muestra que las pérdidas económicas provienen principalmente del miedo, no de las restricciones impuestas por los Gobiernos. Así es que levantar las cuarentenas sin acabar con el miedo ayuda muy poco.

Un análisis de Austan Goolsbee y Chad Syverson, de la Universidad de Chicago, se basa en registros de teléfonos móviles de visitas de clientes a más de 2 millones tiendas. Los investigadores analizaron los detalles para evaluar cómo las reglas de confinamiento afectaban la actividad, por ejemplo, al examinar condados con diferentes restricciones que se ubicaban en la misma área del sistema transporte. Encontraron que el tráfico de consumidores disminuyó en 60 puntos porcentuales desde principios de marzo hasta mediados de abril, y que las órdenes de cierre del Gobierno causaron solo alrededor de 7 puntos porcentuales de esa caída. El factor clave, concluyen, fue el miedo. Un factor consistente con esta hipótesis es que la disminución en el número de visitas de clientes está altamente correlacionada con el número de muertes de covid en el área local.

Un segundo grupo de investigadores, dirigido por Raj Chetty de la Universidad de Harvard, recopiló datos detallados de empresas privadas. Descubrieron que el impacto económico en marzo fue desproporcionado debido a que los hogares de altos ingresos redujeron drásticamente sus gastos. Los investigadores señalaron que “esta reducción en el gasto redujo en gran medida los ingresos de las empresas que atienden a hogares de altos ingresos de forma presencial, en particular las pequeñas empresas ubicadas en barrios acomodados. Estas empresas despidieron a la mayoría de sus empleados de bajos ingresos, lo que provocó un aumento en las solicitudes de desempleo en las zonas de altos ingresos”. Al igual que Goolsbee y Syverson, el grupo de Chetty concluyó que simplemente eliminar las órdenes de confinamiento del Gobierno solo tendría un efecto moderado en el empleo local.

Sin duda, algunos observadores continuarán insistiendo en que las restricciones del Gobierno han sido el problema. Pero aquellos que mantienen esta opinión cada vez más se asemejan a, para citar la famosa comparación de Keynes, “los geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano que, al descubrir que en la experiencia las líneas rectas que parecían paralelas a menudo se intersectan, reprenden a las líneas por no mantenerse rectas como el único remedio para las desafortunadas colisiones que están ocurriendo”.

Dado que el problema subyacente de salud pública es el motor clave de la reducción de la actividad económica y que el simple hecho de eliminar los requisitos de distanciamiento social no restaurará la actividad económica, surge la pregunta, ¿podría disiparse el temor? ¿Podría desaparecer por sí solo o podríamos recibir un tratamiento o una vacuna lo suficientemente efectivos como para eliminarlo? Este será el tema de una próxima columna, basada en parte en una nueva encuesta a líderes de atención médica que realizó Lazard.

Sin dichos cambios positivos a la vista, los próximos tres meses revelarán el dolor económico subyacente de manera más vívida que los últimos tres meses, porque pronto se desvanecerá la asistencia fiscal masiva que ofrecieron los Gobiernos cuando la pandemia golpeó por primera vez.

Los programas gubernamentales han variado en su efectividad: un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional, por ejemplo, sugiere que el enfoque fiscal del Gobierno francés ha sido sustancialmente más costo-efectivo que el estadounidense. (Soy miembro de la junta directiva del Instituto Peterson). Pero en casi todos los países, los Gobiernos han actuado de manera agresiva. El Fondo Monetario Internacional estima que, en total, los Gobiernos han destinado US$11 billones a la respuesta fiscal por la pandemia. Esos billones han amortiguado de forma sustancial el golpe económico hasta ahora.

En muchos países, sin embargo, el apoyo fiscal ya está siendo retirado o está a punto de serlo. En Estados Unidos, los políticos están debatiendo cómo ampliar los beneficios de desempleo que expiran a fines de julio y también proporcionar asistencia adicional a los Gobiernos estatales y locales, pero el resultado probable es que el Gobierno compensará una parte menor del impacto económico que antes. El Gobierno del Reino Unido, por su parte, anunció un nuevo plan para revitalizar la economía que asciende a casi US$40.000 millones. Pero a medida que las empresas se dan cuenta de que el alcance de la asistencia se reducirá, están procediendo con nuevos despidos. La historia es similar en Francia y en otros lugares, a medida que que las protecciones extraordinarias iniciales se reducen.

La economía mundial ahora está atrapada en una carrera entre los esfuerzos de los Gobiernos y los de la industria farmacéutica. ¿Se pueden crear medicamentos que aborden el factor miedo más rápido de lo que los Gobiernos retiran el apoyo fiscal? Mientras observamos su progreso, los próximos tres o cuatro meses pueden no ser bonitos.

