Messi, Piqué y Ter Stegen, titulares en todos los partidos pos-confinamiento

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, y el delantero Leo Messi (i). EFE/Alberto Estévez/Archivo

Barcelona, 13 jul (EFE).- Después de nueve jornadas desde el regreso de la Liga hay dos jugadores del Barça que han jugado todos los minutos (810): Leo Messi y Marc-André Ter Stegen. Además de ellos, Gerard Piqué (785) también ha salido de titular en todos los partidos, aunque fue sustituido en dos ocasiones (Leganés y Villarreal).

El sábado ante el Valladolid se notó de una forma clara el cansancio acumulado de algunos de los pesos pesados del equipo, sobre todo en un segundo tiempo en el que el juego fue lento y el conjunto pucelano consiguió encerrar al Barça en su área al final del partido.

Uno de los que se vio más cansado en el último tramo del encuentro fue Jordi Alba, el cuarto jugador más utilizado por Quique Setién después del parón por el coronavirus con 711 minutos. El lateral únicamente no fue titular ante el Leganés a causa de una sanción por acumulación de tarjetas.

Tampoco se vio fresco a Luis Suárez, pese a disputar tan solo los segundos 45 minutos. Antes del partido ante el Valladolid, el uruguayo llevaba acumulados seis partidos consecutivos como titular después de salir de una lesión de larga duración. Ahora es el octavo jugador azulgrana que más tiempo ha estado en el terreno de juego en la vuelta de la Liga con 602 minutos.

El sábado una vez más Setién no agotó los cinco cambios. De hecho, tan solo en tres de los nueve encuentros disputados el técnico cántabro ha utilizado al máximo este cambio en la regla. En total, ha aprovechado 37 de los 45 cambios disponibles.

Sergio Busquets es el jugador azulgrana que ha sido sustituido en más encuentros en este tramo de competición. En concreto, en seis de los ocho partidos en los que ha sido titular. Le sigue Antoine Griezmann, quien ha sido enviado al banquillo cinco de las seis veces que ha aparecido en el once inicial. El francés ya no jugará más en esta Liga al confirmarse su lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha.

Setién ha utilizado veinte jugadores de la plantilla en los nueve partidos disputados desde el 13 de junio y el centrocampista más utilizado ha sido Arturo Vidal con 621 minutos jugados.

Jugadores utilizados por Quique Setién en el regreso de la Liga:

1. Ter Stegen: 810 minutos

1. Messi: 810

3. Piqué: 785

4. Jordi Alba: 710

5. Arturo Vidal: 621

6. Semedo: 611

7. Sergio Busquets: 610

8. Luis Suárez: 602

9. Lenglet: 597

10. Rakitic: 556

11. Antoine Griezmann: 493

12. Sergi Roberto: 422

13. Riqui Puig: 316

14. Martin Braithwaite: 204

15. Arthur: 179

16. Ansu Fati: 176

17. Ronald Araújo: 132

18. Junior Firpo: 120

19. Umtiti: 107

20. Frenkie de Jong: 85.