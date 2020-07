Mejoría continúa en Chile y dos regiones del sur comienzan el desconfinamiento

Un vendedor le pasa una bolsa de frutas a una clienta en la feria libre de la comuna de Peñalolén en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 13 jul (EFE).- La pandemia en Chile sigue mostrando signos de mejoría y en las últimas 24 horas solo se registraron 2.616 nuevos contagios y 45 muertes, dijeron este lunes las autoridades sanitarias, el mismo día en que las regiones sureñas de Aysén y Los Ríos comienzan un desconfinamiento gradual.

"La mejoría continúa (...) Hay una caída en los últimos siete días del -15 % de los casos nuevos y del -35 % en los últimos 14 días", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Chile llegó así a los 317.657 infectados y 7.024 fallecidos con PCR confirmado, a los que hay que añadir 3.484 muertos "probables" a los que no se les practicó ningún examen, por lo que el balance total supera los 10.500 decesos.

En las últimas 24 se realizaron además 17.467 exámenes y la tasa de positividad (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas aquellas que se hicieron la prueba) se sitúo en el 15 %, una cifra que está lejos del 40 % que se registraba en junio, en los meses más crudos de la pandemia, explicó el ministro.

Las regiones sureñas de Aysén y Los Ríos, sin apenas infecciones, comenzaron además este lunes una vuelta gradual a la normalidad, en la que se permite a cines, teatros, restaurantes y cafés funcionar al 25 % de su capacidad.

También se pueden agendar cirugías y celebrar eventos deportivos de 10 personas en recintos cerrados y 50 personas en espacios abiertos, y se permitirá una salida diaria a todos los adultos mayores de 75 años.

"Iniciamos paso a paso el desconfinamiento de dos regiones del país, sin embargo hay que reforzar la responsabilidad individual", alertó el ministro, que no quiso dar fechas sobre un posible desconfinamiento en Santiago, cuyos 7 millones de habitantes cumplen este viernes nueve semanas en cuarentena.

Las autoridades sí anunciaron la vuelta a los entrenamientos de algunos grupos de deportistas profesionales, como los futbolistas y los atletas de élite, a partir del próximo miércoles en las zonas que aún se mantengan confinadas.

En cuanto a los pacientes hospitalizados por el COVID-19, Paris informó que actualmente hay 1.931 personas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.613 están conectadas a ventilación mecánica y 341 se encuentran en estado crítico.

Chile, que con más de 1,3 millones de pruebas PCR es el país que más exámenes realiza en Latinoamérica, se encuentra desde mediados de marzo bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad.